吉岡里帆「食べ慣れてると最高！」たまらなく好きな京都のお漬物

女優の吉岡里帆（32歳）が、1月11日に放送されたラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。「食べ慣れてると最高！」で、たまらなく好きなお漬物について語った。



京都出身の吉岡里帆に、リスナーから、京都のお正月で特別な食べ物があるか質問が寄せられると、吉岡は「お正月料理って感じになるかわからないんですけれど、やっぱりお漬物が、京都らしいもので言いますと、千枚漬けとかすぐきといわれるお漬物があって」とコメント。



吉岡によると、京都のお正月シーズンには指定農家が特別に作った大きな蕪をまるまると漬けたものが売られており、「かなり酸味が強くて、酸味の奥に野菜の渋みみたいなのを感じて、すごい大人っぽい。食べ慣れてると最高！お酒のおつまみにもなるし、お醤油と七味をかけてご飯で食べても美味しいですし。たまらく好きなお漬物なんですよね」と語った。