G7¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÂÐÃæ°ÍÂ¸Äã¸º¤Ø¡¡»ñ¸»¹ñ¤È¶¡µëÌÖÂ¿ÍÍ²½¤ÇÏ¢·È
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÆüÊÆ²¤¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î»ñ¸»¹ñ¤Ï12Æü¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ë´Ø¤¹¤ëºâÌ³Áê²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÂÐÃæ°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¿×Â®¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ò·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÄã¸º¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤¬²ñ¹ç¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï6Æü¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë·³Ì±Î¾ÍÑ¡Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥æ¡¼¥¹¡ËÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¶¯²½¤òÈ¯É½¡£¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹À½ÉÊ¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤¤¡£ÊÒ»³»á¤Ï²ñ¹ç¤Ç¤³¤¦¤·¤¿Á¼ÃÖ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÌäÂê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤ëÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡G7¤Ê¤É¤Ïº£¸å¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤Î¿·¤¿¤Ê¶¡µëÌÖ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÅª¼êÃÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£º£²ó¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¤ä¿Í¸¢¤Ë°ìÄê¤Î´ð½à¤òÀß¤±¤¿»Ô¾ì¤ÎÁÏÀß¤ä¡¢À¸»º¶È¼Ô¤ÎºÎ»»³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡ÖºÇÄã²Á³ÊÀ©ÅÙ¡×¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¹ç¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¼çºÅ¤·¡¢G7¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤Û¤«¤Ë¥á¥¥·¥³¡¢¥¤¥ó¥É¡¢´Ú¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£