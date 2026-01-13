ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。迷彩服ショットを投稿した。

「人生4度目のサバゲー」と題し、銃を構えた姿などの動画をアップ。「わたしの初めての銃、エボルトでの参戦〜！！ これから色んな装備集めていきたいなあ おすすめの銃などあったら教えてください サバゲーカメラマンに撮ってもらいました」などと伝えた。

さらに「サバゲーのところにBBQもおでんも豚汁もある ワーイ！ 楽しすぎる」と食も満喫。加工アプリでの変顔も披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛い戦士」「迷彩が良くお似合い」「かっこいい」「カッコ可愛い」「魅力的な美しさ」「とても可愛い声」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。