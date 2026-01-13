片山氏発言受けた円買いは一時的、高市トレード復活の円安継続か



片山財務相がベッセント米財務長官と二国間会談を実施し、ベッセント氏に「一方的に円安が進む場面があり非常に憂慮している」と伝えたと述べた。



片山氏発言受け一時円高が進みドル円は158円台を割り込む場面があったが、すぐに158円台に戻している。米国側が円安に懸念を示さない限り円買いは限定的だろう。



衆院解散を高市首相が検討との報道を受け金融市場では「高市トレード」復活がテーマとなっており、円安・金利上昇・株高の動きが強まる可能性がある。日経平均先物は2000円近くも上昇している。

