米スポーツサイト「ザ・スコア」が12日（日本時間13日）、年俸調停史上最大となる1300万ドル（約20億6000万円）差で公聴会に臨む、タイガースとタリク・スクバル投手（29）のケースについて解説した。タイガースの提示額は1900万ドル（約30億円）、一方のスクバル側の要求額は3200万ドル（約50億6000万円）。1月26日から2月13日の間に行われる調停では、3人の仲裁人がどちらか一方の金額を選択することになる。

タイガースの論拠は、年俸調停が前例との比較によって決まる制度であるという点だ。スクバルは2024年、初めて調停資格を得て265万ドルを受け取り、初のサイ・ヤング賞を受賞した翌2025年には1015万ドルへと大幅に昇給した。球団は今回提示した1900万ドルが前年のほぼ倍であり、3年目の調停選手としては史上最高額になる点を強調できる。

また、先発投手の最大昇給額は、2019年にジェイコブ・デグロムが記録した960万ドルであり、それを大きく上回る昇給は前例にない。さらに、投手の調停最高年俸はデビッド・プライスの1975万ドルだが、プライスも最終年は1400万ドルからの上昇にとどまっていた。タイガースは、スクバルに対する評価は十分で制度上も妥当な提示だと主張する。

一方、スクバルとスコット・ボラス代理人は、前例そのものを更新すべきケースだと考えている。スクバルは2年連続サイ・ヤング賞を受賞した球界屈指のスターで、伝統的な指標でも先進指標でも支配的な成績を残してきた。ここ2年でMLB2位の投球回（387回1/3）を投げ、故障離脱もない。さらに、調停制度には重要な規定がある。スクバルはサービス年数5年以上（5.114）を満たしており、過去の調停選手に限らず、全選手の年俸と比較することが認められる。これにより、FA市場で高額契約を結んだ先発投手との比較が可能になる。

また、記録や受賞歴を持つ選手は「特別な功績」を主張でき、スクバルは2年連続サイヤング賞を受賞した12人の投手の一人という希少な存在だ。加えて、プライスが記録を作った10年以上前から、スター選手の年俸水準は大きく上昇。当時は先発投手で3000万ドル超は存在せず、2000万ドル超も7人だけだったが、2026年には少なくとも6人（大谷翔平を含めれば7人）が3000万ドル以上、30人が2000万ドル以上を受け取る見込み。タイガースの提示した1900万ドルでは投手年俸で31位タイにすぎないことを問題視している。