15日地球帰還へ「去りたくないが…」油井亀美也さんらISSで引継ぎ式…ロシア人宇宙飛行士の惜別の言葉に両手親指立て満面の笑み

ISS＝国際宇宙ステーションに滞在している宇宙飛行士1人に「医療上の懸念」が生じたため油井亀美也宇宙飛行士らのクルーが予定を早めて地球に帰還するのを前に引継ぎ式が行われました。

油井亀美也さん:

みんなは家族のようだ。ここを去りたくないが、去らなければならない.

2025年8月からISSに滞在している油井さんらクルー4人は、同僚の1人に「医療上の懸念」が生じたため予定より早く地球に帰還することになり、12日、引継ぎ式が行われました。

司令官の役目を引き継いだロシアの宇宙飛行士セルゲイ・クド＝スベルチコフさんは油井さんに「亀美也、日本のデザートもわけてくれて、ありがとう。ありえないぐらいおいしかったよ」と述べて別れを惜しみ、笑いを誘うと、油井さんは両手の親指を立て、満面の笑みでこたえました。

NASA＝アメリカ航空宇宙局は医療的な手当が必要な宇宙飛行士が誰かは明らかにしていませんが、容体は安定しているということです。

JAXAによりますと「油井さんの健康状態に問題はない」としています。

油井さんのクルーは1月15日に地球に帰還する予定です。