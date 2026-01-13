¡Ú´ÚÎ®¡Û¡Ö£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤¬¡¢ÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö£²´§
Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤¬¡¢ÊÆ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¼çÂê²Î¾Þ¤È¥¢¥Ë¥á¾Þ¤Î2´§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤Î¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç11Æü¡¢Âè83²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿EJAE¡Ê¥¤¥¸¥§¡Ë¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¡¢K¡ÝPOP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢10Ç¯´ÖµÙ¤Þ¤ºÅØÎÏ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¼¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇµñÀä¤µ¤ì¡¢Âç¤¤¯¼ºË¾¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ìÄË¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë²Î¤È²»³Ú¤ËÍê¤ê¡¢º£¡¢²Î¼ê¤Ç¤¢¤êºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Î¾¯Ç¯¡¢¾¯½÷¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬º¤Æñ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤ë²Î¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ì´¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤Èº§Ìó¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÏºòÇ¯6·î¡¢Netflix¤ÇÁ´À¤³¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÎòÂå±Ç²èÎßÀÑ»ëÄ°¿ô1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£