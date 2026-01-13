庄内では、急速に発達する低気圧や西高東低の気圧配置の影響により、１３日昼過ぎから１４日明け方にかけて、暴風雪に警戒してください。庄内の海上では、１３日夕方から１４日夕方にかけて高波に警戒してください。また、山形県では、１３日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

１３日は、低気圧が急速に発達しながら日本海から北海道付近を北東へ進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。その後、１４日にかけて北日本では西高東低の気圧配置となる見込みです。低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、１３日は、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

このため、庄内では、大荒れや大しけとなるでしょう。また、山形県では、積乱雲が発達し雷の発生する所がある見込みです。





［風の予想］１３日から１４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）庄内 陸上 １８メートル （３０メートル）［波の予想］１３日から１４日にかけて予想される波の高さ６メートル［防災事項］庄内では、１３日昼過ぎから１４日明け方にかけて、雪を伴った西よりの暴風による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、庄内の海上では、１３日夕方から１４日夕方にかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、山形県では、１３日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。