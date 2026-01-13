北海道釧路エリアの『セブン‐イレブン』限定で、『釧路醤油ラーメン』が販売中です。

『釧路醤油ラーメン』は、かつおの風味を効かせた、あっさりとしながらも旨味のあるスープが特長の醤油ラーメンです。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

北海道産小麦を使用した、しなやかで食感の良い麺が特長です。

詳細情報

釧路醤油ラーメン

価格：460円（税込496円）

販売エリア：北海道釧路エリアのセブン‐イレブン

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

『釧路醤油ラーメン』は、一口食べれば、かつおの風味が口いっぱいに広がります！

釧路エリアでしか味わうことのできない限定ラーメンをぜひ味わってみてくださいね◎

文／北海道Likers

