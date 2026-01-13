【買えるのは釧路エリアだけ】セブンイレブンの「釧路醤油ラーメン」
北海道釧路エリアの『セブン‐イレブン』限定で、『釧路醤油ラーメン』が販売中です。
『釧路醤油ラーメン』は、かつおの風味を効かせた、あっさりとしながらも旨味のあるスープが特長の醤油ラーメンです。画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
北海道産小麦を使用した、しなやかで食感の良い麺が特長です。詳細情報
釧路醤油ラーメン
価格：460円（税込496円）
販売エリア：北海道釧路エリアのセブン‐イレブン
※店舗によって価格が異なる場合があります。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。
※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。
『釧路醤油ラーメン』は、一口食べれば、かつおの風味が口いっぱいに広がります！
釧路エリアでしか味わうことのできない限定ラーメンをぜひ味わってみてくださいね◎文／北海道Likers
