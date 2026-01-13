北海道旭川エリアの『セブン‐イレブン』限定で、『旭川醤油ラーメン』が販売中です。

『旭川醤油ラーメン』は、肉の旨味と魚介の風味が引き立つスープで仕上げた旭川醤油ラーメン。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

麺は北海道産小麦を使用した、旭川醤油ラーメン特有の低加水ちぢれ麺です。

詳細情報

旭川醤油ラーメン

価格：480円（税込518円）

販売エリア：旭川エリアのセブン‐イレブン

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

肉の旨味と魚介の風味が食欲をそそる『旭川醤油ラーメン』。

寒い季節に負けず、あつあつのラーメンを食べて、身体をあたためましょう！

文／北海道Likers

