北海道函館エリアの『セブン‐イレブン』限定で、『函館塩ラーメン 函館真昆布使用』が販売中です。

『函館塩ラーメン 函館真昆布使用』は、函館真昆布の旨味が効いた、すっきりと上品な味わいのスープが特長の塩ラーメンです。

画像：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

麺は北海道産小麦が使用され、熟成することで弾力のある風味豊かに仕上げられています。

詳細情報

函館塩ラーメン 函館真昆布使用

価格：498円（税込537円）

販売エリア：北海道函館エリアのセブン‐イレブン

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

北海道Likers編集部のひとこと

旨みの強い函館真昆布が使用された『函館塩ラーメン 函館真昆布使用』。

すっきりとした味わいで、呑んだ後のシメとしてもおすすめです◎ 函館エリアに立ち寄る際にはぜひとも食べたい一品です！

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道限定】飴色になるまで炒めた玉ねぎを加えたとろみとコクがあるスープ！「スパイス香る カレーラーメン」を発売 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

