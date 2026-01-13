伊勢ケ浜部屋のインスタグラムが１２日、新規投稿され、元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方が新成人の弟子を祝福。記念写真をアップしたが、２２年１１月に誕生した長男・照務甚（てむじん）くんにファンの注目が集まった。

今年４歳を迎える照務甚くん。写真ではパパに寄りかかる形で写真に納まっていたが、もう小学生？とも思える立派な体格。親方の現役時代、優勝を重ねるたびにファンの前に登場していたが、１歳４カ月の時点で体重１７キロという５歳児並みのビッグサイズと判明し、大きな話題を呼んでいた。

それだけにファンも「ムジン君成長してる 大きくなってる」「おめでとうございます テムジンくんの成長も‥」「女将さんテムジン君も一緒にお祝いってアットホームでいいですね」「テムジンくんの手が可愛い過ぎます♥奥様美しい」と反応した。

照務甚くんはモンゴル帝国の初代皇帝であるチンギスハンの本名と同じ。２４年の初場所で優勝した際には「家の近くに散歩いったり、家の中で遊んだり。楽しいですね、かわいいし。本当に癒やされますね」と語り、パパの顔をのぞかせていた。