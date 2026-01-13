Photo: 山田洋路

軽自動車を、移動式の寝室のような快適空間に変える。

そんな新しい睡眠環境を確立すべく試したのが、車中泊ベッド「CAR BED」と専用マット「yado cozy」の組み合わせです。軽量で折りたたみ式のベッドと厚み3.5cmのマット。これだけで、どこまで自宅の寝心地に近づけるのか、その真実をレポートします。

トランクの収納スペースを奪わないコンパクトさ

Photo: 山田洋路

丸めた状態で専用ケースに入った「yado cozy」は、「CAR BED」と一緒にトランクに収納しておいても主張しないサイズ感。このコンパクトさは、何かと装備がかさみがちな車中泊において、何物にも代えがたいです。

車中泊マット「直」の寝心地は上々

Photo: 山田洋路

今回は、軽自動車のN-BOXで検証。まずは後部座席を倒した空間で、「yado cozy」を直接敷いて寝転んでみます。車中泊ブランド「yadocari」と寝具メーカーが共同開発したとの専用マット「yado cozy」はさすがの寝心地。

厚み3.5cmのマットの反発具合はしっかりしていて、縦方向の固わたが身体をしっかりと支えてくれる安心感があります。立体メッシュ生地のサラサラとした感触も心地よく、何より袋から出してサッと展開するだけで寝床が完成する手軽さは、一度味わうと戻れません。

「CAR BED」併用で見えた“自宅感”の正体

Photo: 山田洋路

次に、土台となる「CAR BED」を設置してみました。組み立ては、事前にシートのダメージを軽減するアタッチメントを脚に取り付けておくだけ。折りたたまれたパイプ脚やベッド部分を展開するのに、特に力もコツも要りません。

本体が軽いので、狭い車内でも取り回しに苦労するポイントもなし。シートをまたいで設置するのが非常に楽でした。

また、今回の撮影では試せていませんが、「yado cozy」の裏面は袋状になっており、これを「CAR BED」に被せれることでより一体化した状態に。マットのズレの心配もほぼなくなります。

「CAR BED」を取り付けたまま、一緒に折りたためるという痒い所に手が届く設計にも感心しました。

Photo: 山田洋路

実際に寝てみると、シートの凹みを抑えるアタッチメントのおかげもあってか安定感があります。「CAR BED」単体でも寝心地は悪くないのですが、「yado cozy」を重ねることで贅沢なクッション性が加わります。

骨組みのパイプの感触も気にしなくてよくなり、まさに「自宅のベッド」で眠っているような感覚に包まれました。

限られた車内を「整理」するベッド下の収納スペース

Photo: 山田洋路

ベッドスタイルにすることで得られるメリットとして、収納力があります。ベッドの下に荷物を置けるため、散らかりがちな車内空間を快適に整理可能に。

眠る場所と荷物を置く場所を分ける。このシンプルなルールが、手狭な車中泊特有のストレスを軽減してくれると実感。今までの車中泊に満足できなかった方にこそ、試していただきたいギアだと感じました。

「yado cozy」と「CAR BED」は、愛車をいつでもどこでも寛げる居室に変えてくれるシステム。手軽さ重視なら「yado cozy」単体でも、その高い反発力で車中泊での寝心地を改善してくれますし、さらなる“自宅感”を求めるなら、「CAR BED」とのセット利用を強くおすすめします。

対応車種などもっと詳しく知りたくなった方、ぜひ一度以下リンクをチェックしてみてください。

CAR BEDを使った車中泊に快適な寝心地をプラスする布団「yado cozy」 9,700円 【数量限定 25％OFF】yado cozy 1点 商品をチェックする

Photo: 山田洋路

