Image: Razer

Razerがすんごいゲーミングチェアを出してきました。

この椅子に座れば、ゲームの世界に入り込んだような感覚にしてくれそう。

没入感を楽しめる椅子

CES 2026で披露されたRazerのコンセプトモデル「Project Madison」は、没入体験のための要素をすべて詰め込んだ欲張りなゲーミングチェアです。

スピーカー内蔵ヘッドレストと、背もたれ・座面に組み込まれたハプティッククッションを組み合わせた構成。2025年の「Razer Clio」と、2024年の「Razer Freyja」を融合させたような存在です。

単体では弱点もあった両製品ですが、「Iskur V2 X」のようなチェアに組み込むことで、配線の煩わしさなどはかなり解消されています。もちろん、RGBライティングも抜かりありません。

ハプティクスは強烈、音はやや控えめ

Image: Kyle Barr / Gizmodo

米ギズモードのKyle Barr記者がCES会場で実際に座ってみたところ、Razer独自の「Sensa」ハプティクスは「かなり本気」なんだとか。

一般的なコントローラーの振動とは違い、複数のモーターが体の部位ごとに動作。レースゲームでは特に没入感が高く、シューティングでは銃撃の衝撃が断続的に伝わってくると褒めています。

一方、スピーカーは「評価が分かれる」と感じたみたい。頭の位置によって効果が弱まる点は従来モデルと同様で、低音で背筋が震えるほどではないから。

ただし、外部スピーカーと組み合わせれば7.1サラウンド構成も可能らしいので、そこは評価する人がいるでしょうね。

問題は価格と製品化の行方

Project Madisonはあくまでコンセプトモデル。実際に発売されるかは未定です。ただ、仮に登場したとしても安くはならないでしょう。関連製品を単純に足すだけでも約800ドルくらいになります。

この椅子にそこまで払う価値があるかどうかは、ゲームに「どこまで没入したいか」次第。Razerの実験は、まだ続きそうですね。