今すぐ【スタバ】に走れーーーッッ！！食べ逃したくない「新作スイーツ・ドリンク」って？

【スターバックス】で2025年12月26日より販売中の「新作スイーツ・ドリンク」は、和を楽しめるラインナップ。新年のおめでたい雰囲気にもぴったりな新作は、見た目も味も上品な仕上がりです。そこで今回は、逃さずチェックしたい新作をピックアップしました。

抹茶を味わう和のティラミス

「濃厚抹茶ティラミス」は、抹茶風味のスポンジの上に抹茶ソース入りマスカルポーネクリームを重ねた和風ティラミスです。マスカルポーネの白と抹茶スポンジの緑によるコントラストで、シンプルながらも品のある仕上がりとなっています。@j.u_u.n__starbucksさんは、ベアリスタのクッキーをトッピングして可愛くアレンジ。

抹茶のやさしい風味でほっとひと息

濃厚抹茶ティラミスと同じく12月26日より販売中の「玉露抹茶 ラテ」。玉露入りの抹茶とミルクを合わせ、抹茶ホイップと抹茶フィアンティーヌを重ねた、抹茶づくしな一杯に仕上がっています。通常メニューの「抹茶ティーラテ」と飲み比べて違いを楽しむのも、今だけの味わい方です。

抹茶づくしが贅沢な【スターバックス】の「新作スイーツ・ドリンク」。まもなく次の新作ビバレッジが始まるため、まだ味わっていない人は近くの店舗へ足を運んでみて。

