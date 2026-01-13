明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、家に帰ってこない“ヘブン”トミー・バストウを心配
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「マツノケ、ヤリカタ。」（第73回）が1月14日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第73回あらすじ
トキとヘブン（トミー・バストウ）に引っ越し祝いをしたい訪問客が続々と松野家へやってくる。
そんな中、知事の江藤（佐野史郎）が訪問。記事の通り、美しい正座で迎えるヘブンに江藤は感銘を受ける。集まった訪問客たちに、ヘブンは立派な日本人だと太鼓判を押す。
さらに訪問客が増えていったある日のこと。ヘブンが予定の時間を過ぎても家に帰ってこない。トキは、先日立ちくらみで倒れたヘブンの様子を思い出す…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
トキとヘブン（トミー・バストウ）に引っ越し祝いをしたい訪問客が続々と松野家へやってくる。
そんな中、知事の江藤（佐野史郎）が訪問。記事の通り、美しい正座で迎えるヘブンに江藤は感銘を受ける。集まった訪問客たちに、ヘブンは立派な日本人だと太鼓判を押す。
さらに訪問客が増えていったある日のこと。ヘブンが予定の時間を過ぎても家に帰ってこない。トキは、先日立ちくらみで倒れたヘブンの様子を思い出す…。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」