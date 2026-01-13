ユニクロ＆GU「着用するだけでオシャレ」「コスパが高すぎるコート」あまり知られていない5つの傑作アイテム
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆中年男性こそ知るべき「即戦力となるユニクロ＆GU」
今回はユニクロ＆GUで今買えるオススメアイテムを5点紹介します。
即戦力としてすぐに使えてオシャレになれるアイテムだけを紹介するので、今からでもファッションのレベルを上げたい方は必見です。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の5アイテムです。
・ユニクロ：ブラッシュドモックネックTシャツ/長袖 1290円
・GU：ケーブルショールカラーカーディガン ENGINEERED GARMENTS 4990円
・GU：ヘビーウェイトスウェットパンツ ENGINEERED GARMENTS 3990円
・ユニクロC：ニットジャケット 7990円
・GU：コージーメルトンバルマカーンコート 7990円
◆▼ユニクロ：ブラッシュドモックネックTシャツ/長袖
まず紹介するのはユニクロのブラッシュドモックネックTシャツ。年齢が出てくる首元を高さのあるネックで隠すことができるのが優秀です。
特徴はモックネック。首元に高さが出るので、通常のクルーネックより上品さや小顔効果が抜群。着用するだけでオシャレになりやすい1着です。ロンTというにはやや厚手なのでスウェット感覚で着用できて保温性も高いので冬にもぴったり。
シルエットはゆったり目なので、体型が崩れがちな大人世代にとってかなり有効です。素材はポリエステルが混紡されていますが、テカリはまったくありません。デザインもシンプルなので使いやすさもバッチリです。
◆▼GU：ケーブルショールカラーカーディガン ENGINEERED GARMENTS
次に紹介するのはGUとENGINEERED GARMENTSコラボのケーブルショールカラーカーディガン。コラボの中でもこのカーディガンは特にオススメ。厚手のニットで保温性や体型隠しにもぴったり。おまけにネクストトレンドのケーブルカーディガンということもありかなりオススメです。
デザインはいわゆるケーブルカーディガン。ポケットがあり、ボタンはアウターらしく大きめ。襟はショールカラーです。単純にデザインがカッコよく、しかもGUならではのコスパも魅力的。ケーブルニットはニットの中でも高価になりやすいので、これはかなりコスパ高いと言えます。
素材はアクリルやナイロンなどの混紡素材ですが、安っぽさはありません。しかもケーブルの表情により無地で合わせやすいのに差別化が効くので非常に使いやすいです。シルエットはやや大きめのサイズ感。ただ、着丈は長すぎないのでスッキリ着用可能です。
◆▼GU：ヘビーウェイトスウェットパンツ ENGINEERED GARMENTS
次に紹介するのはGUとENGINEERED GARMENTSコラボのヘビーウェイトスウェットパンツ。こちらもコラボレーションのアイテムです。メンズは年齢関係なく、パンツはオールシーズン同じものを履きがち。ただトップスやアウターと同じように季節感を取り入れるのがオススメ。それだけでオシャレに気を遣っている印象になり、快適にも過ごせます。
そしてこちらは冬用のパンツです。GUのヘビーウェイトシリーズなのでクオリティはバッチリ。がっしりした肉厚の素材感で安っぽさもなく、裏起毛なので保温性もしっかりあります。冬用のパンツとしてピッタリです。
デザインはスウェットパンツながらセンタークリースがあり、大人っぽい印象。部屋着感が出ずに着用できます。シルエットはゆとりのあるストレートシルエット。センタークリースにより縦のラインが強調されるので、実寸以上にスッキリ見せることができます。
◆中年男性こそ知るべき「即戦力となるユニクロ＆GU」
今回はユニクロ＆GUで今買えるオススメアイテムを5点紹介します。
即戦力としてすぐに使えてオシャレになれるアイテムだけを紹介するので、今からでもファッションのレベルを上げたい方は必見です。ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
・ユニクロ：ブラッシュドモックネックTシャツ/長袖 1290円
・GU：ケーブルショールカラーカーディガン ENGINEERED GARMENTS 4990円
・GU：ヘビーウェイトスウェットパンツ ENGINEERED GARMENTS 3990円
・ユニクロC：ニットジャケット 7990円
・GU：コージーメルトンバルマカーンコート 7990円
◆▼ユニクロ：ブラッシュドモックネックTシャツ/長袖
まず紹介するのはユニクロのブラッシュドモックネックTシャツ。年齢が出てくる首元を高さのあるネックで隠すことができるのが優秀です。
特徴はモックネック。首元に高さが出るので、通常のクルーネックより上品さや小顔効果が抜群。着用するだけでオシャレになりやすい1着です。ロンTというにはやや厚手なのでスウェット感覚で着用できて保温性も高いので冬にもぴったり。
シルエットはゆったり目なので、体型が崩れがちな大人世代にとってかなり有効です。素材はポリエステルが混紡されていますが、テカリはまったくありません。デザインもシンプルなので使いやすさもバッチリです。
◆▼GU：ケーブルショールカラーカーディガン ENGINEERED GARMENTS
次に紹介するのはGUとENGINEERED GARMENTSコラボのケーブルショールカラーカーディガン。コラボの中でもこのカーディガンは特にオススメ。厚手のニットで保温性や体型隠しにもぴったり。おまけにネクストトレンドのケーブルカーディガンということもありかなりオススメです。
デザインはいわゆるケーブルカーディガン。ポケットがあり、ボタンはアウターらしく大きめ。襟はショールカラーです。単純にデザインがカッコよく、しかもGUならではのコスパも魅力的。ケーブルニットはニットの中でも高価になりやすいので、これはかなりコスパ高いと言えます。
素材はアクリルやナイロンなどの混紡素材ですが、安っぽさはありません。しかもケーブルの表情により無地で合わせやすいのに差別化が効くので非常に使いやすいです。シルエットはやや大きめのサイズ感。ただ、着丈は長すぎないのでスッキリ着用可能です。
◆▼GU：ヘビーウェイトスウェットパンツ ENGINEERED GARMENTS
次に紹介するのはGUとENGINEERED GARMENTSコラボのヘビーウェイトスウェットパンツ。こちらもコラボレーションのアイテムです。メンズは年齢関係なく、パンツはオールシーズン同じものを履きがち。ただトップスやアウターと同じように季節感を取り入れるのがオススメ。それだけでオシャレに気を遣っている印象になり、快適にも過ごせます。
そしてこちらは冬用のパンツです。GUのヘビーウェイトシリーズなのでクオリティはバッチリ。がっしりした肉厚の素材感で安っぽさもなく、裏起毛なので保温性もしっかりあります。冬用のパンツとしてピッタリです。
デザインはスウェットパンツながらセンタークリースがあり、大人っぽい印象。部屋着感が出ずに着用できます。シルエットはゆとりのあるストレートシルエット。センタークリースにより縦のラインが強調されるので、実寸以上にスッキリ見せることができます。