国際ロマンス詐欺の標的になった75歳・認知症の母。300万円を送金したことも忘れ…「そんな話、知らない」
’25年10月までにSNS型投資・ロマンス詐欺の被害総額は約1370億円に上る（警察庁発表）。その“標的”として急増しているのが認知症高齢者だ。長寿大国に生まれた新たな社会的危機。あなたの両親は、大丈夫か？
◆子供より「詐欺師」の言葉を信じてしまう親たち
厚生労働省の推計によれば、65歳以上の認知症患者はすでに約700万人。そんな中、今、静かに広がっているのが、認知症高齢者の判断力の低下と孤独につけ込み、「恋心」を餌に老後資金を吸い上げる国際ロマンス詐欺だ。
’25年のお盆、仙台の実家に帰省した会社員・高島大地さん（仮名・43歳）は、75歳になる母の異変に背筋が凍ったと打ち明ける。
「実家に帰るなり、母が『ウクライナに困っている人がいるの』『助けないと命が危ない』と、同じ話を何度も繰り返すんです。相手の職業を聞くと、ある時は医師、ある時は国連職員。話の辻褄が合わない。でも同居している親父は『母さんは昔から天然ボケだから』と、深刻には受け止めてなくて……」
母は2年前、物忘れ外来で軽度認知症の初期段階と診断されていた。家事は問題なくこなせていたため、家族の警戒心は次第に薄れていった。
その“隙間”に入り込んだのが、母のインスタグラムに届いた一通のメッセージだった。
「ガーデニングが趣味で写真を投稿していた母に、『あなたの花が戦場の希望だ』という外国人男性からDMが届いたそうです。母はそこから、一気にのめり込んでいきました」
◆送金した記憶すら抜け落ちる
後になって振り返ると、詐欺師は「普通なら気づく違和感」を、母が見逃してしまう状態を正確に見抜いていたように思えるという。
「肩書がコロコロ変わるとか、話が少しずつズレていくとか、普通なら一度は疑うはずなのに……違和感を覚え続ける力が、認知症で少しずつ弱っていたんだと思います」
やりとりを重ねるうち、母の中には恋愛感情が刷り込まれていった。
「ある日、通帳を見て血の気が引きました。親父が定年まで勤め上げて貯めた退職金口座から、合計で300万円が送金されていたんです。慌てて父に知られないよう自分の貯金で穴埋めし、母に『これは詐欺だよ』と問い詰めました。でも母は『助けてあげただけよ』と」
送金の事実は、記憶からごっそり抜け落ちていた。
「具体的な日時や金額を示しても、しばらくすると『そんな話、知らない』に戻ってしまう。騙されたという自覚そのものが、消えていました」
表面上、生活は破綻していない。だが、母の記憶と財産、そして家族の信頼関係は、確実に踏みにじられていたのだ。
◆“真美子夫人”に承認欲求がくすぐられ…
認知症は、前頭葉の機能低下によって不安や焦りを抑えられず、周囲から見ると“頑固”に見える症状が表れることも多い。吉川道子さん（仮名・38歳）の父もその典型例だ。
「父は数年前に母を亡くして以降、実家で一人暮らし。最近、初期段階の認知症と診断されても、『俺はボケ老人じゃねえ』と、こちらが何を言っても、突っぱねる人でした」
道子さんは週に数回、家事の手伝いに通っていたが、夜になれば父は一人。それに、「衰えた存在として扱われたくない」という自尊心も強い。
そんな弱みに入り込んだのが「大谷真美子夫人」を名乗る人物から、携帯電話に届いたショートメッセージだった。
「『メディアの騒がしさに疲れてしまった』『あなたのような日本の優しい人と話がしたい』。父にとっては、“まだ自分は特別な存在だ”と思わせてくれる言葉だったのでは」
やりとりが始まると、父のスマホには本人を名乗る写真や短い動画が次々と届くようになった。今思えば、ネット上で見かける画像や、合成だとわかるものばかりだった。
