自他ともに認めるライバルを打ち破り、久しぶりの快勝だ。「大和証券Mリーグ2025-26」1月12日の第2試合はTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）が、昨年10月10日以来約3カ月ぶりとなるトップを獲得。個人3勝目を挙げた。

【映像】ライバルとの激しい叩き合いを制した瀬戸熊直樹の跳満ツモ

第1試合では萩原聖人（連盟）が、オーラスに逆転のツモアガリでトップを獲得。同日2連勝を狙うこの試合は東家からセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、瀬戸熊の並びで始まった。試合はまず今期好調の内川が東2局2本場に茅森から5800点（＋600点、供託2000点）をアガり抜け出した。瀬戸熊も同4本場に2000点（＋1200点）、東3局に5200点のツモで内川に競り掛ける。

南1局1本場、内川が茅森から満貫をアガりダントツ状態となったが、瀬戸熊の反撃も早かった。南3局、ドラの八万と赤2枚を持った形で3・6索待ちのテンパイ。内川を追うリーチに踏み切ると、親の多井はイーシャンテンから危険牌を強打。瀬戸熊のツモる手にも力が入る。数々のタイトル戦で戦ってきたライバル同士のぶつかり合いに、視聴者は「気合入ってんぞ！」「バチコン対決」「行け行け行けー！」「トルネードきめろ！」と大興奮。決着は12巡目、瀬戸熊が乾いた音と共に3索をツモアガリ。リーチ・ツモ・赤2・ドラ・裏ドラの1万2000点を完成させ、内川にわずか600点差と迫った。

さらに南4局、瀬戸熊は内川から2900点を直撃。このアガリで瀬戸熊がトップ目に浮上。同1本場は流局となり、最終局となった南4局2本場は茅森への3200点（＋600点）の放銃で試合終了となった。チームの同日2勝は昨年10月24日に本田朋広（連盟）・黒沢咲（連盟）で達成して以来、今期2度目。

瀬戸熊は試合後、「僕自身も3カ月くらいトップがなくて。いい半荘もあれば悪い半荘もあった中で、特に萩原さんを始め、本田も黒沢も頑張ってくれていたので、なんとか一回トップを取りたいと思っていた」とコメント。この日は萩原からチームカラーでもある黄色い靴下をもらったと明かし「これが良かったですね」と微笑んだ。

南3局、多井とぶつかり合ったシーンについては「僕もソフトに（牌を）置こうと思ったのですが、前回ちょっとトルネードを煽られて、今回も出ちゃいました」とコメント。ファンには「この2連勝を大事に、さらに3連勝、4連勝ができるようにチーム一丸となって頑張ります」とメッセージ。チームは借金を▲25.8まで減らし、プラス域復帰まであとトップ1回分。セミファイナル進出に向けたボーダー付近での争いを抜け、上位追撃を図る上で大きな一日となった。

【第2試合結果】

1着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）4万1500点／＋61.5

2着 EX風林火山・内川幸太郎（連盟）3万7100点／＋17.1

3着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）1万7500点／▲22.5

4着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）3900点／▲56.1

【1月12日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋704.7（76/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋617.8（76/120）

3位 BEAST X ＋251.1（76/120）

4位 セガサミーフェニックス ▲19.0（76/120）

5位 TEAM雷電 ▲25.8（76/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲95.1（78/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲213.6（74/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲311.0（74/120）

9位 EARTH JETS ▲423.6（76/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲485.5（78/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

