「ドキュメント72時間」がきっかけで観光スポットに。伊豆にある“もっともイカれたミュージアム”の正体
静岡県伊東市の伊豆高原といえば、ヌイグルミみたいでかわいいと話題の休火山・大室山に、動物園、遊園地、博物館、美術館が乱立する伊豆でも屈指の観光スポット密集地帯。なかには一風変わった「芸術の森 ろう人形美術館」や「怪しい少年少女博物館」などの施設もあるが、もっともイカれた（褒め言葉）ミュージアムが、2011年7月にオープンした「まぼろし博覧会」だろう。「怪しい少年少女博物館」の姉妹館だ。
◆「つい立ち寄ってしまう」魔力が
場所は、自動車用サーモスタット会社の創業者が、温度調節技術を活用して90年代に開設した熱帯植物園「伊豆グリーンパーク」の跡地。閉園して廃墟となっていた高低差のある土地には、いまでは数え切れないほどの展示品が雑然と置かれた、国内最大級の巨大ミュージアム系珍スポットとなっている。
私は、オープンした年の2011年10月にさっそく訪問。その後も、2016年2月、2023年1月、2025年11月と計4回訪れている。本当なら、まだ見ぬ異空間を求めてもっと別の場所へ足を運ぶべきなのだが、オープン後も展示スペースが拡張され、日々増殖・進化（深化）するため、「今はどんな感じだろう？」という好奇心に負け、つい立ち寄ってしまうのだ。以前紹介した群馬県の「アダルト保育園」も日々変化して目が離せないのと同じだ。
◆閉館した秘宝館から「高級乗用車1台分」の金額で…
施設の最大の見どころは、三重県にあった元祖国際秘宝館伊勢館（2007年閉館）から「高級乗用車1台分」の金額でまるごと買い取った膨大な量のエログロ展示品を再利用していること。オープン当初に秘宝館由来で展示できたのは300点（マネキンは200体のうち120体を展示）。
その後展示エリアが拡張され、まだまだ倉庫に眠っていたものが追加展示されている。国立公園内という土地柄、18禁の秘宝館を再現するわけにもいかず、マネキンの多くは着衣姿。昭和〜平成のベストセラーや流行りものを年ごとに展示した「昭和の時代を通り抜け」ゾーンには、こうした元秘宝館出身の艶めかしいマネキンが古い衣装で出迎えてくれる。
かつての秘宝館には、性行為を見世物として展示するだけでは世間的に具合が悪かったため、大義名分的に生命に関する医学的知識の普及を目的とした「衛生博覧会」という展示があった。生殖のメカニズムや胎児の成長などを人体模型で示したものだが、こうした不気味なものは「まぼろし神社〜祭礼のゆうべ」ゾーンにまとまっている。
このゾーンは秘宝館にあった淫猥な展示の転用がとりわけ多く、大量のマネキンはかなり露出多めで裸に近いものも多い。それが「藪病院」「梅淋楼（遊廓）」「怨霊寺（お化け屋敷）」というセットでは主役となっている。非常に見応えがあるのだが、お寺部分はかなり暗い。雰囲気が壊れない程度にスマホのライトでも使ってしっかり見学したい部分かもしれない。
◆ここにしかない見どころが多すぎる
熱帯植物園の巨大な温室は、「大仏殿」ゾーンとして活用されている。植物園時代の草木が繁殖してジャングルのようになった室内には、高さ10ｍの巨大聖徳太子像がそびえている。そのままだと天井を突き破るため上の方を少し削っているらしい。密林にはモアイ、スフィンクス、オルメカ巨石人頭像、ハニワ像などもいて雑多な古代文明風。もちろんここにもマネキンは随所で来訪を待っている。
高台の拡張されたエリアでは、「ストリップ劇場記念館」が秀逸。閉業した劇場のネオン看板や特大プレート、小屋の中にはリアルなミニ舞台（ストリッパー風に自撮りできる）や入場切符自販機まで置かれていて貴重だ。壁には当時の張り紙もあれば、新たにまとめたストリップの解説も充実していた。秘宝館のマスコット、ニコニコ顔の秘宝おじさんが草むらに無数に生えている「おじさんの森」は見ているだけでハッピーになる。大量の人形が並ぶ「おばあちゃんの部屋」、起き上がり人形ばかり集めた「赤ちゃん人形館」も数に圧倒される。
