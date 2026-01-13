NATO¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÎÂÐ±þ¶¨µÄ¡× ËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã
¡¡NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤àËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò½ä¤ê¡¢¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【映像】NATO「次の段階の対応検討」
NATO¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬ËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÒÏ©¤¬³«¤«¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤¬¤è¤ê³èÈ¯¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡NATO¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï12Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¼þÊÕ¤Ë¹¤¬¤ëËÌ¶Ë³¤¤Ë¤¢¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÈÂçÀ¾ÍÎ¤òºÇÃ»¤Ç·ë¤Ö¡ÖËÌ¶Ë³¤¹ÒÏ©¡×¤ò½ä¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤¬³èÆ°¤ò³èÈ¯²½¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤á¤¿NATO²ÃÌÁ¹ñ¤¬¡¢ËÌ¶Ë·÷¤Î°ÂÁ´¤ò½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¼é¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼¡¤ÎÃÊ³¬¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥ë¥Ã¥Æ»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ò²ÃÌÁ¹ñ¤ËÂ¥¤·¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¡ÖNATO¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï11Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤«Ãæ¹ñ¤¬¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬½êÍ¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë°ÕÍß¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë