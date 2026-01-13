「ひらがな2文字」を当てるクイズです。食卓の定番から日常の動作まで、幅広い3つの言葉に共通する2文字は？ 1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、食卓でおなじみのあの言葉や、動く様子を表す言葉などを集めました。パッとひらめくかどうかがポイントです！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□つな
□□わり
□□づかい

答えを見る






正解：こま

正解は「こま」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「こま」を入れると、次のようになります。

・こまつな（小松菜）
・こまわり（小回り）
・こまづかい（小間使い）

栄養豊富な「小松菜」や、融通が利くことを指す「小回り」など、「こま」という言葉には「小さい」や「細かな」といったニュアンスが含まれるものが多く、言葉の成り立ちを考えると納得感がありますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)