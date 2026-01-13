【ひらがなクイズ】 空欄に共通する2文字を当てよう！ 食卓の定番から日常の動作まで
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、食卓でおなじみのあの言葉や、動く様子を表す言葉などを集めました。パッとひらめくかどうかがポイントです！
□□つな
□□わり
□□づかい
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「こま」を入れると、次のようになります。
・こまつな（小松菜）
・こまわり（小回り）
・こまづかい（小間使い）
栄養豊富な「小松菜」や、融通が利くことを指す「小回り」など、「こま」という言葉には「小さい」や「細かな」といったニュアンスが含まれるものが多く、言葉の成り立ちを考えると納得感がありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
