新型RAV4とエクストレイル 覇権を争う人気SUV、選ぶ際のポイントは？

ミドルサイズSUVとして人気のトヨタ「RAV4」と日産「エクストレイル」。

この2台には、どのような違いがあるのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新型「“四駆”SUV」です！（30枚以上）

●RAV4の歴史

トヨタ「RAV4」は、1994年に初代がデビュー。当時はコンパクトな3ドアに大口径のタイヤを合わせており、サーフ系ファッションを好む若者などに親しまれていました。

その後、2016年に4代目が発売されて、一時期は国内販売を停止。2019年に5代目として復活し、2025年12月17日にフルモデルチェンジした6代目が発売されています。

RAV4は「SUVブーム」を牽引してきた象徴的な存在であり、国内だけではなく北米など海外市場でも高い人気があります。

●エクストレイルの歴史

日産「エクストレイル」は、2000年11月に初代が発売され、2025年で25周年の節目を迎えました。

デビュー以降、本格SUVとして多くのユーザーに親しまれてきたエクストレイルは、現在が4代目。現行のT33型は、初代モデルからのDNAである「タフギア」を継承しつつ、上質感が加わっているのが魅力です。

2025年8月にはマイナーチェンジを受け、デザインのアップデートに加え、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムや「インテリジェント アラウンドビューモニター」を搭載。「ROCK CREEK」や「NISMO」などのモデルも登場し、ライフスタイルに合わせて選べるようになっています。

25年8月にマイナーチェンジした日産「エクストレイル」

●デザインの特徴

ここからは、トヨタ RAV4と日産 エクストレイルのデザインの特徴を見ていきましょう。

【RAV4】

新型RAV4は、「多様化」「電動化」「知能化」をキーワードに開発されており、「Adventure」「Z」のほかに、今後は「GR SPORT」も展開予定です。

Zは洗練された都会的なデザインで、先鋭的で立体感があるグリルが特徴的です。Adventureはタフなスタイルが印象的で、SUVらしい力強さが際立っています。

カスタマイズ性が優れており、Zは「ライフスタイルパッケージ」、Adventureは「アウトドアパッケージ」を提供しているため、カーライフをより楽しむことが可能です。

【エクストレイル】

現行のエクストレイルは、タフな印象でありながら上質感もあるデザインが特徴です。

2025年には「ROCK CREEK」や「NISMO」などのモデルも発売されており、「ROCK CREEK」はアウトドアを楽しみたい方におすすめ。専用チューニングと洗練されたスタイルの「NISMO」は、スポーティな走りを求める方にぴったりです。

●ボディサイズ

RAV4とエクストレイルのボディサイズは以下の通りです。

全長やホイールベースはエクストレイルのほうが長いですが、全幅はRAV4のほうがあります。

【RAV4】

全長：4600mm〜4620mm

全幅：1855mm〜1880mm

全高：1680mm

室内長：1880mm

室内幅：1525mm

室内高：1220mm

ホイールベース：2690mm

【エクストレイル】

全長：4690mm〜4705mm

全幅：1840mm

全高：1720mm

室内長：1980mm〜2530mm

室内幅：1540mm

室内高：1255mm

ホイールベース：2705mm

●主要装備や安全装備・機能

RAV4とエクストレイルの主要装備や安全装備・機能は以下の通りです。

RAV4は「12.3インチTFTカラーメーター＋マルチインフォメーションディスプレイ」や「パノラミックビューモニター」が標準装備されています。

エクストレイルは、グレードによって異なりますが、プロパイロットやインテリジェント エマージェンシーブレーキなどが標準装備されているため、安全性能が優れています。

【RAV4】

ディスクブレーキ（フロント・リア）

ラジエーターグリル

イルミネーテッドエントリーシステム

12.3インチTFTカラーメーター＋マルチインフォメーションディスプレイ

電動ランバーサポート（運転席）

左右独立温度コントロール

アクセサリーコンセント

ハンズフリーパワーバックドア（挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付）

Toyota Safety Sense

ブラインドスポットモニター［BSM］＋安心降車アシスト［SEA］＋後方車両接近告知＋ 周辺車両接近時サポート（録画機能・通報提案機能）＋後方車両への接近警報＋セカンダリーコリジョンブレーキ（停車中後突対応）

パノラミックビューモニター（3Dビュー付） など

【エクストレイル】

LEDヘッドランプ（ハイ／ロービーム、マニュアルレベライザー付）

e-Pedal Step

電動パーキングブレーキ

接近時アンロック/降車時オートロック機能

アドバンスド ドライブアシストディスプレイ

VDC（ビークルダイナミクスコントロール〔TCS機能含む〕）＋ブレーキLSD

インテリジェントトレースコントロール（コーナリング安定性向上システム）

インテリジェント エマージェンシーブレーキ

ヒルスタートアシスト

踏み間違い衝突防止アシスト

ヒーター付ドアミラー など

●パワートレイン・燃費性能

RAV4は現在ハイブリッドモデルのみの展開で、プラグインハイブリッドモデルも2025年度内に展開予定です。

エクストレイルは、ガソリンモデルとハイブリッドモデルを展開しています。

【RAV4】

型式：A25A-FXS

種類：直列4気筒

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

【エクストレイル】

型式：KR15DDT

種類：DOHC水冷直列3気筒

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

【RAV4】

Z（ハイブリッド車 E-Four）：22.5km／L

Adventure（ハイブリッド車 E-Four）：22.9km／L

【エクストレイル】

S：19.4 km/L

S e-4ORCE：18.1 km／L

X：19.4 km／L

X e-4ORCE [2列]：18.1 km／L

X e-4ORCE [3列]：18.0 km／L

G：19.4 km／L

G e-4ORCE：18.1 km／L

●グレード構成と価格帯

RAV4は450万円から、エクストレイルは約384万円から購入可能です（消費税込）。なお、新型RAV4は2025年度内にプラグインハイブリッドモデルも発売予定です。

エクストレイルはグレードが豊富なため、予算や好みに合わせて柔軟に選べるのが魅力です。

【RAV4】

Z（ハイブリッド車 E-Four）：490万円

Adventure（ハイブリッド車 E-Four）：450万円

【エクストレイル】

S：384万3400円

S e-4ORCE：403万8100円

X：404万9100円

X e-4ORCE [2列]：434万9400円

X e-4ORCE [3列]：447万9200円

ROCK CREEK e-4ORCE [2列]：475万6400円

ROCK CREEK e-4ORCE [3列]：488万6200円

G：464万6400円

G e-4ORCE：494万6700円

AUTECH e-4ORCE [2列]：514万1400円

AUTECH e-4ORCE [3列]：527万1200円

AUTECH Advanced Package：535万9200円

AUTECH Advanced Package e-4ORCE：565万9500円

NISMO e-4ORCE：541万6400円

AUTECH SPORTS SPEC e-4ORCE：590万1500円

NISMO Advanced Package e-4ORCE：596万2000円

※ ※ ※

トヨタ RAV4と日産 エクストレイルは、メーカーを代表するミドルサイズSUVで、それぞれ異なる魅力があります。

なお、日本自動車販売協会連合会（自販連）が公開している「乗用車ブランド通称名別順位 2025年11月分」によると、RAV4が3970台、エクストレイルが1211台売れています。

どちらも人気モデルなので、ミドルサイズSUVの購入を検討している方は、予算や好みに合わせて選ぶといいでしょう。