東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6711　高値0.6722　安値0.6676

0.6776　ハイブレイク
0.6749　抵抗2
0.6730　抵抗1
0.6703　ピボット
0.6684　支持1
0.6657　支持2
0.6638　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5772　高値0.5775　安値0.5723

0.5842　ハイブレイク
0.5809　抵抗2
0.5790　抵抗1
0.5757　ピボット
0.5738　支持1
0.5705　支持2
0.5686　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3879　高値1.3918　安値1.3867

1.3960　ハイブレイク
1.3939　抵抗2
1.3909　抵抗1
1.3888　ピボット
1.3858　支持1
1.3837　支持2
1.3807　ローブレイク