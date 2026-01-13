東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6711 高値0.6722 安値0.6676
0.6776 ハイブレイク
0.6749 抵抗2
0.6730 抵抗1
0.6703 ピボット
0.6684 支持1
0.6657 支持2
0.6638 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5772 高値0.5775 安値0.5723
0.5842 ハイブレイク
0.5809 抵抗2
0.5790 抵抗1
0.5757 ピボット
0.5738 支持1
0.5705 支持2
0.5686 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3879 高値1.3918 安値1.3867
1.3960 ハイブレイク
1.3939 抵抗2
1.3909 抵抗1
1.3888 ピボット
1.3858 支持1
1.3837 支持2
1.3807 ローブレイク
