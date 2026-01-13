2.5次元歌い手グループAMPTAKxCOLORSが12日、24時間生配信リレーの最終回（YouTube公式チャンネル）で、3月20、21日に神奈川・Kアリーナでワンマンライブを開催することを発表した。昨年5月の神奈川・ぴあアリーナMM以来10カ月ぶりのステージとなる。

東京の遊園地・花やしきから実写の生配信を行い、メンバーたちは、メリーゴーランドや射的、お化け屋敷、パンダの乗り物、UFOキャッチャーなどのアトラクションで遊んだのち、重大発表として公表した。

今回のライブのテーマは「海賊」。埼玉・ベルーナドームでのワンマンライブという目標に向かう“旅の途中”にある現在地（Kアリーナ）を表現するという。公演名は「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88％」に決まった。昨年のぴあアリーナMMが「レインボーロード77％」。目標まで10％前進したという意味を込めた。

ぷりっつは「デビューから去年のライブまでに積み上げてきた77％よりも、さらにめちゃくちゃ濃い10％です」と力を込めて、ちぐさくんは「ただのライブじゃない。えっ、コント？ ゲーム？っていろんな楽しさが詰まったおもしろいライブにしようと準備しています」と誓った。まぜ太も「ボクらは、6人とリスナーさん（ファン）で七色のレインボーロードを走っています。リスナーさんたちと素晴らしいライブを作っていきたい」と意気込んだ。

まずは、2月7、8日に、すとぷりらSTPR所属5グループでの東京ドームの大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026(通称：すとふぇす)」に出演。その翌月には、このKアリーナで、満開の春を迎える。