１２日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比８６．１３ドル高の４万９５９０．２０ドルと３日続伸した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が１１日、米司法省から刑事捜査の対象になったことを明らかにした。ＦＲＢの独立性を巡る懸念が広がり、ＮＹダウは一時５００ドル近く下落したが、売り一巡後は切り返し、最高値を連日で更新した。ベッセント財務長官がトランプ大統領に対し、今回のパウエル議長に対する捜査がマーケットに混乱をもたらすと進言したとも一部で報じられている。



ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やボーイング＜BA＞、キャタピラー＜CAT＞が堅調推移。オラクル＜ORCL＞やユニティ・ソフトウェア＜U＞が買われ、ヘクラ・マイニング＜HL＞が大幅高となった。一方、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が値を下げ、シティグループ＜C＞やキャピタルワンファイナンシャル＜COF＞が下値を模索。メーシーズ＜M＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は６２．５５ポイント高の２万３７３３．９０と続伸した。アルファベット＜GOOG＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、ブロードコム＜AVGO＞がしっかり。コアウィーブ＜CRWV＞やＩＲＥＮ＜IREN＞、ルルズ・ファッション・ラウンジ・ホールディングス＜LVLU＞が急伸した。半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞やインテル＜INTC＞が軟調。クアルコム＜QCOM＞が株価水準を切り下げ、アルファテック・ホールディングス＜ATEC＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS