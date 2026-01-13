１２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．５０ドル（＋０．３８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６１４．７ドル（＋１１３．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８４６１．０セント（＋５７２．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１１．２５セント（－６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．５０セント（－２４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３３．００セント（－１５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．０４（＋２．５７）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝５９．５０ドル（＋０．３８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４６１４．７ドル（＋１１３．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８４６１．０セント（＋５７２．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１１．２５セント（－６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２１．５０セント（－２４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３３．００セント（－１５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．０４（＋２．５７）
出所：MINKABU PRESS