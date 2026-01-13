´Á a.k.a. GAMI¤È¹â¶¶ÃÎºÈ¤¬¥¿¥Ã¥° ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡ß³ÊÆ®µ»¤Î¼Â¸³Åª¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ ÍðÆ®¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â
¡¡¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñー¤Î´Á a.k.a. GAMI¤È¡¢³ÊÆ®²È¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBFÀ¤³¦¥Ø¥Óーµé²¦¼Ô¤Î¹â¶¶ÃÎºÈ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥é¥Ã¥×¡Ê¸ÀÍÕ¡Ë¤È³ÊÆ®¡Ê¿ÈÂÎ¡Ë¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÉ½¸½¤òÆ±°ì¶õ´Ö¡¢Æ±°ì»þ´Ö¼´¤Ç¸òº¹¤µ¤»¤ë¼Â¸³Åª¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖMURDERATION¡×¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡YouTube¤Î¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢³«ºÅ1ÆüÁ°¤ÎSNS¹ðÃÎ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ìó30¿Í¤Î´Ñ½°¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ìó2»þ´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÛðÆ¬¡¢¹Èºù¤Î¥é¥Ã¥×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»¤Î»î¹ç¤¬2»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÍðÆ®¤Ê¤É¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¡£±é½Ð¤ÈËÜµ¤¤Î¶ÌÜ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥«¥ª¥¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖMURDERATION¡×¤Ï¡¢´ØÅì¤Ç¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¡£Æ°²è¤Ï9SARI¥°¥ëー¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡´Á a.k.a. GAMI¤Ï¡ÖÃÎºÈ·¯¤Î»î¹ç¤Î»þ¤Ë²Î¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î»þ¤Ë²»³Ú¤È³ÊÆ®µ»¤ÎÍ»¹ç¤ÏÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤ÃÎºÈ·¯¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÆ°²è¤ÇÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ì¾Á°¤òÇä¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³ÊÆ®²È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤â¡Ö´Á¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë³ÊÆ®µ»¤òº®¤¼¤Æ¿·¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤È¤ê¤¤¤ì¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¡Ê³ÊÆ®²È¤¬¡ËÉáÄÌ¤Î»î¹ç±é½Ð¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë