ÂçÀ¾¿®Ëþ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¼ÖÉ×Ìò¤ò¡Ö¥·¥§¥Õ¡×¤È´ª°ã¤¤¡©¡¡¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÂçÀ¾¿®Ëþ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡ÖÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤¬¤¤¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤«¡×
¡¡Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ïー¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤òÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥È¥¤ÎÉ×¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¾¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÉð»Î¤Ç¥Ø¥Ö¥óÀìÂ°¤Î¿ÍÎÏ¼ÖÉ×¤È¤Ê¤ë±Ê¸«·õÂ¤¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢ÌòÊÁ¤ò¡ÖÌÀ¼£»þÂå¤Î¡È¥·¥§¥Õ¡É¡×¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ª¤ª¤è¤½²°Æâ¤Çºî¶È¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤ÇÀÛ¤¤ÊñÃú¤µ¤Ð¤¤ò¤ª¸«¤»¤·¤ÆÄ«¤«¤é¤ªÌÜ±ø¤·¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇº¤ß¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ö»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼ÖÉ×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÈ½ÌÀ¡£Åö»þ¤ÎÆü¾Æ¤±¤·¤¿ÍÆ»Ñ¤¬Ìòºî¤ê¤Ë³è¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âè15½µ¤«¤é¤ÎÅÓÃæ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î髙ÀÐ¤ò¡Ö¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤È¿¼Í¿À·Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÇ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥Ð¥¹¥È¥¦¤ò¡ÖÊÙ¶¯²È¤ÇÃÎ¼±Íß¤â²¢À¹¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÎÏ¼Ö¤ò°ú¤¯¥·ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥±¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÅÇÏª¡£¡ÖµÞ¸ûÇÛ¤äº½ÍøÆ»¡¢ÌÚ¤Îº¬¤¬Ä¥¤Ã¤¿¤Ç¤³¤Ü¤³Æ»¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆùÂÎÏ«Æ¯¤Î²á¹ó¤µ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ÎÌòºî¤ê¤ÇÂ¹ø¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ª¥È¥¤µ¤ó¤ä¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¾è¤»¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ç²ø²æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë°ÂÁ´¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ò¾è¤»¤ëÀÕÇ¤´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂçÀ¾¤Ï¡¢¡Ö±Ê¸«¤Î¸Â¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂæ»ì¤ÇÀâÌÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢±Ê¸«¤Ê¤ê¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤äµ¤¸¯¤¤¤¬¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤Ë¤¸¤ß¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î±é¤¸¤ë±Ê¸«¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ê±Ê¸«·õÂ¤Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ü½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛºÇ½é¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤éÄ«¥É¥é¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤À¤±¤É¾õ¶·Åª¤Ë¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¡Ö¥·¥§¥Õ¡×Ìò¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÊª¸ì¤Ê¤é³Î¤«¤ËÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤¬¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ÎÌòºî¤ê¤ÇÆ¬¤Ï³Ñ´¢¤ê¡¢´é¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¤ª¤è¤½²°Æâ¤Çºî¶È¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤ÇÀÛ¤¤ÊñÃú¤µ¤Ð¤¤ò¤ª¸«¤»¤·¤ÆÄ«¤«¤é¤ªÌÜ±ø¤·¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤â»×¤¨¤º¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¿ôÆü¸å¤Ë¤Õ¤ÈÌÀ¼£»þÂå¤Ê¤é¡Ö¥·¥ã¥Õ¡×Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ó¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼ÖÉ×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ê¤éÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È¡¢²äÁ³ÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¹¤Ç¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ë¿·»²¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤âµ¤¤¬½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ê¸«¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÂè15½µ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂæËÜ¤ÏÆÉ¤Þ¤º¤ËÊüÁ÷¤Ç¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬³Î¼Â¤Ë²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¸½¾ì¤Ç¡Ö¤¢¤Î¥·ー¥ó¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤Ï¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤È¿¼Í¿À·Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÇ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡£¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥ßー¤µ¤ó¤ÏÊÙ¶¯²È¤ÇÃÎ¼±Íß¤â²¢À¹¡£¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸Å»öÀ®¸ì¤ä»Í»ú½Ï¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿»£±Æ¥í¥±¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¤ÎÆ»¤ÏÊ¿Ã³¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥±¤Ç¤Ï¿ÍÎÏ¼Ö¤ò°ú¤¤¤ÆµÞ¸ûÇÛ¤äº½ÍøÆ»¡¢ÌÚ¤Îº¬¤¬Ä¥¤Ã¤¿¤Ç¤³¤Ü¤³Æ»¤òÁö¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÆùÂÎÏ«Æ¯¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤Î²¿Æü¤«¤ÏÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆùÄË¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤ËÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ÎÌòºî¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬°Õ¿Þ¤»¤º±Ê¸«¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¹ø¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤ò¥¹¥¤¥¹¥¤¤È°ú¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤ª¥È¥¤µ¤ó¤ä¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ò¼ÂºÝ¤Ë¾è¤»¤ÆÁö¤ë¤Î¤Ç²ø²æ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾ï¤Ë°ÂÁ´¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÎÏ¼Ö¤Ï°Õ³°¤È¹â¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Å¾ÅÝ¤·¤¿¤é¤È»×¤¦¤È¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥»¥Ã¥È¤â¶¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¥Ø¥Ö¥óÅ¡¤ÎÌç¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü±Ê¸«¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸±Ê¸«¤Î¸Â¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÉ×¤È¤Ï¤¤¤¨¤ä¤Ï¤ê¿Í´ÖÆ±»Î¡¢¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Ê¸«¤â¸µ»ÎÂ²¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£Èà¤â»þÂå¤Ë¿¦¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¼ÖÉ×¤ò²È¶È¤È¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¶¶ø¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¤ª¥È¥¤µ¤ó¤ä¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âæ»ì¤ÇÀâÌÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢±Ê¸«¤Ê¤ê¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤äµ¤¸¯¤¤¤¬¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤Ë¤¸¤ß¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë