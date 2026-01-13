Å·³¤Í´´õ¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤é½Ð±é¡Ø¿·½ÉÈ¯8»þ15Ê¬¡Ù¥¤¥é¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¡»°Ã«¹¬´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡2026Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡¢»°Ã«¹¬´î¤Î¿·ºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¿·½ÉÈ¯8»þ15Ê¬¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
2018Ç¯Åß¤Ë½é±é¤ò·Þ¤¨¡¢2021Ç¯²Æ¤ËºÆ±é¤µ¤ì¤¿¡¢»°Ã«¤¬ºî¡¦±é½Ð¤òÌ³¤á¡¢²®ÌîÀ¶»Ò¤¬²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÂè1ÃÆ¡ØÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»°Ã«¤È²®Ìî¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ëÂè2ÃÆ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë´ë²è¡£¸½Âå¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤ë»þ´Ö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¢¤½¤³¤«¤éÅ¸³«¤¹¤ë¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡¢²®Ìî¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥á¥í¥Ç¥£ー¤È»°Ã«¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹²Î»ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡»°Ã«ÉñÂæºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡Ø»Ò¶¡¤Î»ö¾ð¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅ·³¤Í´´õ¡¢Â¿¤¯¤ÎÉñÂæ¡¦±ÇÁüºîÉÊ¤Ç»°Ã«¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ØÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¹á¼è¿µ¸ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èø¾å¾¾Ìé¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡¢¿·Ç¼¿µÌé¡¢º£°æÊþÉ§¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢Æ£ËÜÎ´¹¨¡¢¾®ß·ÍºÂÀ¡¢ÂçÌîÂÙ¹¡¢ÃæÅç°¡Íüº»¡¢Ê÷Â¼¥ê¥¨¡¢¾®ÎÓÎ´¡¢ÀõÌîÏÂÇ·¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¾å±é¤Î¡Ø¥·¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥È¡¦¥´ー¡¦¥ª¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡ÈÌò¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿²®Ìî¤Ï¡¢¡Ø»Ò¶¡¤Î»ö¾ð¡Ù¡ØÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡ÙÆ±ÍÍ¡¢±éÁÕ²È¤È¤·¤Æ¤âÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¸áÁ°8»þ15Ê¬¡£Åìµþ¿·½É±Ø¤«¤é½ÐÈ¯¤·¤¿²¼¤ê³Æ±ØÄä¼Ö¡£°ì¤Ä¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡£»ö¸ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¡¹¡£±Ø¤ÇÅÅ¼Ö¤òÂÔ¤Ä¿Í¡¹¡£¤½¤·¤ÆÅ´Æ»´Ø·¸¼Ô¡¢·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¡£Îó¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î90Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¡¢ÁíÀª100¿Í¶á¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò15¿Í¤ÎÌò¼Ô¤¬±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢15¿Í¤ÎÌò¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÖÅÅ¼Ö¡×¤¬Ãæ±û¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°Ã«¤ÏËÜºî¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê½Ð±é¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤È¡¢´Ñ¤ë¿ÍÁ´¤Æ¤¬¶ÃØ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¤³¤ì¤Ã¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤â·èÄê¡£4·î9Æü～26Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÀÄÇ¯´Û¥Ûー¥ë¡¢5·î1Æü～17Æü¤ËÂçºå¡¦Sky¥·¥¢¥¿ーMBS¡¢5·î22Æü～30Æü¤ËÊ¡²¬¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
