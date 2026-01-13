語彙力よりも「論理的発見力」を磨け！

【高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格！】――しかも、首席合格とわずか3点差のほぼトップ合格！『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）の著者は、中学3年生のときに「東大合格」を宣言。高校にも塾にも通わず、完全独学で東大合格を目指したけれど……全国模試は「偏差値45」。そこで、徹底的に「国語」鍛えるという“大逆転の勉強法”を編み出す。勉強の大半を「読書に費やす」という常識外れの戦略で、全科目の成績が軒並みアップ！ すべての科目は結局、国語の力がモノをいうことがわかった。コスパとタイパを徹底し、四コマ漫画や恋愛ゲームで楽しみながら学力を高める方法から勉強への合理的なモチベーションの高め方までを徹底指南。超★実践的な成績アップ法を初公開する。

※本稿は、『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

常識の罠を抜け出し

記述の精度を研ぎ澄ます

国語のテストで「指示語」が何を指示しているのかを見つけるためにも、国語力が必要になってきます。次の例題を読んでみてください。

【問題】「『自分探し』をする人は、その評価に不満を持つ」というのはどういうことか。

誤答（×） 自分探しに没頭する人は、他者からの評価に不満を持つということ。

正解（○） 外部評価をリセットするために旅する人たちは、他者からの評価に不満を持つということ。

筆者からの重要シグナル

「鉤括弧」の意図を汲み取る

問題文の作者は、一般的な言葉に、独自の解釈を含ませることがあります。

こうした言葉は、「鉤括弧」や“ダブルクォーテーション”などでしばしば囲まれているため、それによって明確な区別が可能です。例題の「自分探し」という言葉です。

「文脈独自の意味」への翻訳が

満点への最短ルート

わざわざ「鉤括弧」で囲んでいるということは、例題における「自分探し」は通常とは違う使い方をしており、文中でその中身について説明しているはずです。

通常、「自分探し」というのは、これまで自分では気づいていなかったような、新たな価値観などを見出すための行為です。

しかし、今回の文章では、「外部評価をリセットするための旅」という意味で使われています。このような、その文章特有の意味を含む言葉を言い換えられるようになると、一段と満点解答に近づきます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）