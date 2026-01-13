¡Ö¸¶¿À¡×¥¢¥×¥ÇµÇ°¤Ç¸¶ÀÐ¤ä¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤é¤¨¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù³«ºÅ¡¡Åìµþ¡¦ÀéÍÕ¡¦°¦ÃÎ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅ¸¼¨¤â¡Ú1¡¿14¡Á2¡¿2¡Û
¿Íµ¤¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉRPG¡Ö¸¶¿À¡Ê¤²¤ó¤·¤ó¡Ë¡×¤Î¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖLuna¸¡×¤¬2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¸¶¿À¡Ù¡ÖLuna¸¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¢¥³¡¼¥¹¥¿¡¼
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆÆ±Æü¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦ÀéÍÕ¤Î3¤«½ê¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·î¤Îºß½è¤Ø¡×¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ¤Î²ñ¾ì¤ÏÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¤Ç¡¢1·î14Æü¡Á2·î1Æü¡£
°¦ÃÎ¤Î²ñ¾ì¤ÏHisaya¡Ýodori Park¤Ç¡¢1·î14Æü¡Á2·î2Æü¡£
ÀéÍÕ¤Î²ñ¾ì¤Ï¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ì¤Ç¡¢1·î17Æü¡Á2·î2Æü¡£
³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¡¢¼þÍ·¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡Ê880±ß¡¢°Ê²¼Á´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë¡¢¡Ö¥á¥¿¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¡Ê550±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡×¡Ê2750±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¿§»æ¡×¡Ê1210±ß¡Ë¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê1540±ß¡Ë¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£5000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
³Æ²ñ¾ì¤Î»ÜÀßÆâ°û¿©Å¹¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢»æÀ½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´4¼ï¡¢¥é¥ó¥À¥à¡ËÉÕ¤¡£Åìµþ¤È°¦ÃÎ¤ÎÎ¾²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¸¶ÀÐ50¸Ä¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀéÍÕ¤Î²ñ¾ì¤Î¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¶¡¼ËÒ¾ìÆþ¾ì»þ¤Ë¡Ö¡ÝLuna I¡ÁIII¡Ý¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥³¡¼¥É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉÕÂ°¡£¡Ö¸¶ÀÐ100¸Ä¡×¡¢¥²¡¼¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¸ò´¹¥³¡¼¥É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ²ñ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£