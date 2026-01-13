広島・菊地 「結果を出さないと出してくれない」「１１月ぐらいまで長く野球がやりたいと改めて思った」【一問一答】
広島の菊池涼介内野手（３５）が１２日、静岡県内で矢野、前川、佐藤啓らと行っている自主トレを公開した。若返りを図るチームの中で試合出場への強い意欲をにじませ、そのために結果を追求していく決意を示した。今年で節目のプロ１５年目を迎えたが「体は元気」と強調し、ノックなどで軽快な動きを披露した。菊池の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
−ここまでの調整具合は？
「例年に比べて肩も元気なので、結構投げられていると思います」
−若手との自主トレ。
「負けないぞという気持ちもあります。でも『お願いします』って来てくれてるので、伝えられることは一生懸命伝えてます。監督も『結果』と言われてるので結果が出せるように、横にいても負けないぞっていう気持ちでやってます」
−どの結果にこだわる？
「打撃でしょう。モデルチェンジしてるところがあって、やり続けてみてどうなのかはまだわからない。でも結果を出さないと出してくれないと思うので。そこ（競争）に入っていかないと試合に出られないと思う」
−チームとしての目標は？
「いい時も悪い時も経験してますけど、みんなで『あー良かったな』と言って、１１月ぐらいまで長く野球がやりたいと改めて思った。それだけのメンバーもいると思いますし、その一員になれるように全力で頑張りたいと思います」