広島の菊池涼介内野手（３５）が１２日、静岡県内で矢野、前川、佐藤啓らと行っている自主トレを公開した。若返りを図るチームの中で試合出場への強い意欲をにじませ、そのために結果を追求していく決意を示した。今年で節目のプロ１５年目を迎えたが「体は元気」と強調し、ノックなどで軽快な動きを披露した。菊池の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−ここまでの調整具合は？

「例年に比べて肩も元気なので、結構投げられていると思います」

−若手との自主トレ。

「負けないぞという気持ちもあります。でも『お願いします』って来てくれてるので、伝えられることは一生懸命伝えてます。監督も『結果』と言われてるので結果が出せるように、横にいても負けないぞっていう気持ちでやってます」

−どの結果にこだわる？

「打撃でしょう。モデルチェンジしてるところがあって、やり続けてみてどうなのかはまだわからない。でも結果を出さないと出してくれないと思うので。そこ（競争）に入っていかないと試合に出られないと思う」

−チームとしての目標は？

「いい時も悪い時も経験してますけど、みんなで『あー良かったな』と言って、１１月ぐらいまで長く野球がやりたいと改めて思った。それだけのメンバーもいると思いますし、その一員になれるように全力で頑張りたいと思います」