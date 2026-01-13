ºå¿ÀÏ¢ÇÆ¤Ë¡È·üÇ°¡É¡Ö¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡Ì¾µå²ñÂÇ¼Ô¤Î¶µ·±¡¢ºÇÂ®Í¥¾¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿»à³Ñ
ºå¿À¤ÏºòÇ¯9·î7Æü¤ËºÇÂ®Í¥¾¡¤â¡ÄÆüËÜS¤Ï1¾¡4ÇÔ¤ÇÇÔÀï
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬10Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢µå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁí³ç¡õ2026Ç¯¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ°ì¹À»á¤Ï¡¢ºòµ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤·¤¿ºå¿À¤Î·üÇ°ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÆâÀîÀ»°ì»á¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¡¢ÏÂÅÄ»á¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡¢¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¡¢ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡¢»³ËÜ¾»¹»á¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿»³ËÜ»á¤«¤éºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿ÏÂÅÄ»á¤Ï»öÁ°¤Ë¡Ö5Ê¬5Ê¬¤«¤Ê¤È¡×Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºå¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö6ÈÖ°Ê¹ß¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½Ð¤¿Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤¬Á´¤¯»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÇÔ°ø¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â³Ú¤Ç¤¤¿¡£¾å°ÌÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤½¤³¤Î·ê¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÅÀº¹°Ê¾å¤Ë¡¢¼è¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅÀ¤ò¼è¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÏÃ¤Ï¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Î²¦¼Ô¤Î¶¯¤µ¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ³¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ø¡£¥é¥ß¥ì¥¹»á¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯²¦Ä«¤¬Â³¤¯¤ÈÃÇ¸À¡£3·³¤«¤é¤â¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë°éÀ®ÎÏ¤¬°µÅÝÅª¤À¤È¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ»á¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¯¤µ¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ä¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºå¿À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯ÎðÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®½Ï¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÏÂÅÄ»á¡£¼«¿È¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÆü¤ä¤½¤Î¸å¤Îµð¿Í¤Ï¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï³Î¤«¤Ë2026Ç¯¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â½½Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹Åç¤Î´ÆÆÄ¤â·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¡¢¾¡¤ÁÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤Î¼ã¼ê¤ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤«¤¬¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤¬¹Ô¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿Â¾¤ÎÁª¼ê¤â°é¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£µ¨°Ê¹ß¤âºå¿À¤Î¶¯¤µ¤Ï¡ÖÅöÊ¬Â³¤¯¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡£Âç¥´¥±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3·î27Æü¤Ë¥»¡¦¥ÑÆ±»þ³«Ëë¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÀ©¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë