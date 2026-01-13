香取慎吾・天海祐希ら出演、三谷幸喜氏新作ミュージカル「新宿発8時15分」ビジュアル＆公演日程解禁【一覧】
【モデルプレス＝2026/01/13】三谷幸喜氏が作・演出、荻野清子氏が音楽を担当する新作ミュージカル『新宿発8時15分』より、宣伝ビジュアルと公演日程が解禁された。
【写真】元SMAPら出演、三谷幸喜氏新作ミュージカルキャスト15人
「誰も観たことのない、聴いたことのないミュージカルを作ろうと思っています。こんなゴージャスな出演者を集めて、こんなことをやるのかと、観る人全てが驚愕するようなミュージカルを。ひょっとするとこれってとんでもないことかも知れません」との三谷氏のコメント通り、眩しい顔ぶれが集合した同作。すでに、総勢15人の陣容は、2025年秋の第1報で発表されていたが、いずれも過去に三谷作品への出演経験があるメンバーが勢ぞろい。それぞれが各作品をノンストップで駆け抜け、舞台上にエネルギーの渦を巻き起こしてきた頼れる面々だ。
その15人が、本作の宣伝ビジュアルにイラストで登場。そして、公演タイトルを背負った「電車」が中央に。この電車からミュージカルはスタートする。
午前8時15分。東京新宿駅から出発した下り各駅停車。1つの人身事故が多くの人々の人生を変える。事故電車に乗り合わせた人々。駅で電車を待つ人々。そして鉄道関係者、警察関係者たち。総勢100人近い登場人物を、15人の役者が演じ分ける。列車が止まってから再び動き出すまでの90分のドラマをミュージカル形式で描く。（modelpress編集部）
【東京公演】2026年4月9日（木）〜26日（日）日本青年館ホール
【大阪公演】2026年5月1日（金）〜17日（日）SkyシアターMBS
【福岡公演】2026年5月22日（金）〜30日（土）キャナルシティ劇場
【作・演出】三谷幸喜【音楽】荻野清子
【出演】天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙、小林隆、浅野和之
【Not Sponsored 記事】
【写真】元SMAPら出演、三谷幸喜氏新作ミュージカルキャスト15人
◆三谷幸喜氏新作ミュージカル「新宿発8時15分」詳細解禁
「誰も観たことのない、聴いたことのないミュージカルを作ろうと思っています。こんなゴージャスな出演者を集めて、こんなことをやるのかと、観る人全てが驚愕するようなミュージカルを。ひょっとするとこれってとんでもないことかも知れません」との三谷氏のコメント通り、眩しい顔ぶれが集合した同作。すでに、総勢15人の陣容は、2025年秋の第1報で発表されていたが、いずれも過去に三谷作品への出演経験があるメンバーが勢ぞろい。それぞれが各作品をノンストップで駆け抜け、舞台上にエネルギーの渦を巻き起こしてきた頼れる面々だ。
◆ミュージカル「新宿発8時15分」
午前8時15分。東京新宿駅から出発した下り各駅停車。1つの人身事故が多くの人々の人生を変える。事故電車に乗り合わせた人々。駅で電車を待つ人々。そして鉄道関係者、警察関係者たち。総勢100人近い登場人物を、15人の役者が演じ分ける。列車が止まってから再び動き出すまでの90分のドラマをミュージカル形式で描く。（modelpress編集部）
◆公演概要
【東京公演】2026年4月9日（木）〜26日（日）日本青年館ホール
【大阪公演】2026年5月1日（金）〜17日（日）SkyシアターMBS
【福岡公演】2026年5月22日（金）〜30日（土）キャナルシティ劇場
【作・演出】三谷幸喜【音楽】荻野清子
【出演】天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙、小林隆、浅野和之
【Not Sponsored 記事】