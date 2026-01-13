「節税になります」で地獄を見る…医者、弁護士が騙される「マンション投資」悪質営業マンの巧妙な手口

「今決めてくれたら、特別に値引きしますよ」

何千万円もする不動産投資を検討しているとき、「キャッシュバック」や「値引き」と聞けば、誰でも得する気分になるはずです。でもそのウマい話が、実は投資家に不利な契約にこぎつけるための見せかけだとしたら？

「銀行には内緒で」と持ち掛けられるその話も、どれだけ危険か知らない人が多いと思います。

そこで、私自身が90戸の物件を所有・運用してきた経験と、「販売戸数日本一の不動産営業マン」としての実績にもとづき、不動産営業マンの言葉の裏に隠された“本当の狙い”をお伝えします。

「不動産投資は節税になりますよ」はウソ

高年収のサラリーマンや会社経営者、医師、弁護士といった方々にとって、「節税」という言葉はとても魅力的に響くようです。

しかし、マンション投資で、節税はできません。理由は単純です。投資がうまくいっていれば、不動産所得は「黒字」になるはずです 。 黒字である以上、利益に対して所得税を納めるのは国民の義務であり、当然のことです。

「節税ができる」ということは、裏を返せば「不動産所得が赤字である」ということに他なりません。では、なぜ「節税になる」という営業トークがまかり通るのか。そこには、お客様を誤認させる巧妙なトリックが隠されています。

さらに、最も多用されるのが、購入「初年度」だけの特別な状況を利用する手口です。

物件購入時には、登記費用や不動産取得税、ローン手数料といった様々な「諸経費」がかかります。 これらは経費として計上できるため、初年度だけは家賃収入を大きく上回る支出が発生し、会計上「赤字」になりやすいのです。

この赤字は、あなたの本業の給与所得と「損益通算」することができます。その結果、給与から天引きされていた所得税が還付される（戻ってくる）ケースが多いのです。

悪質な業者は、この初年度だけの特別な還付金を、あたかも毎年続くかのように誤認させ、「ほら、節税になるでしょう？」と契約を迫るのです。もちろん、諸経費の支払いがない2年目以降は、この「節税マジック」は消えてなくなります。

不正な経費計上による脱税の勧め

「節税」という言葉を使いながら、平然と「脱税」を勧めてくる営業マンもいます。

「不動産経営とはまったく関係のない、ご家族との飲食代やプライベートな交通費、自家用車の購入費用などを『雑費』や『減価償却費』として無理やり経費に計上させましょう」といったトークで、見せかけの赤字を作り出す手口です。

もちろん、このような経費が税務署に認められるはずもありません。 これは「節税」ではなく、単なる不正な経費計上であり、発覚すれば「脱税」として告発されます。

数年間はバレずに還付を受けられたとしても、税務調査が入れば一発でアウト。 過去に遡って追徴課税され、さらに重い延滞税まで課されることになります。 その頃には、インチキな節税を勧めた営業マンはもう会社を辞めており、連絡すら取れないでしょう。

もう1つ、最後に紹介する巧妙な手口は、一見すると合法的に見えるため厄介です。

「減価償却」という会計ルールをご存じでしょうか。建物は年々価値が下がっていくという考え方から、その価値の減少分を「減価償却費」として、実際にお金が出ていかなくても経費として計上できます。

この仕組みを悪用する業者は、物件価格の内訳を操作します。 例えば、3000万円の物件価格を、「建物本体：1000万円」「設備（エアコンや給湯器など）：1000万円」といった具合に、意図的に「設備」の価格を不当に高く設定するのです。

なぜなら、マンションの建物本体の耐用年数が47年と考えると、設備部分の耐用年数のほうが15年と圧倒的に短いからです。短い期間で多額の減価償却費を計上できるため、購入後の数年間は意図的に大きな赤字を作り出すことができます 。これが、彼らの言う「節税」の正体です。

しかし、これには2つの恐ろしいオチが待っています。

■（1）数年後に突然、税金が跳ね上がる

設備の償却期間が終われば、それまで計上できていた多額の経費（減価償却費）がゼロになります。 すると、突然、会計上が「黒字」になり、今まで「節税」できていたはずが、逆に多額の所得税を納めることになります。その時になって「話が違う」と騒いでも、もう手遅れです。

■（2）売却時に地獄を見る

減価償却費の「節税」は、税金を「免除」されていたわけではなく、単に将来に先送りしていたに過ぎません。

将来、あなたがその物件を売却する際には、それまで経費として計上してきた減価償却費の合計額が、すべて「売却益」に上乗せされて課税されてしまうのです。

つまり、「数年間にわたって少額の税金還付を受けて喜んでいたら、売却した年に、その合計額の何倍もの税金を一括で請求された」という地獄のような事態に陥るのです。

なぜ危険な営業トークがまかり通っているのか

これほど多くの悪質な営業トークがまかり通っている理由は、いたってシンプルです。かれらにとってのゴールは物件を売ることであり、投資家の資産形成が成功することではないからです。

商品力（物件の質）や営業力（人間としての信頼）で正々堂々と勝負できない会社ほど、姑息なテクニックに頼らざるを得ません。

不動産投資の成功は、物件選びと同じくらい、「誰をパートナーに選ぶか」で決まります。 本当に信頼できる営業マンは、メリットだけでなく、デメリットも正直に伝えてくれるはずです。

「今だけ」

「あなただけ」

「銀行には内緒で」

「節税になります」

こうした言葉が出てきたら、一度立ち止まってください。そして、目先の利益に惑わされず、長期的な視点で、誠実なパートナーを選びましょう。それこそが、あなたの資産を守るための最強の「リスク管理」となるのです。

