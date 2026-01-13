ニューエラ×ドラえもん新作コレクション♡大人もキッズも楽しめる注目アイテム

ストリートスタイルに遊び心を添えてくれる、ニューエラとドラえもんの人気コラボから新作が登場します。キャップをかぶったおなじみのドラえもんに加え、月の上で眠る姿や手描き風アートなど、多彩な表現が魅力。大人向けはもちろん、キッズ限定デザインも揃い、世代を超えて楽しめるラインナップに♡毎日のコーデに取り入れたくなるアイテムが揃います。

ドラえもんの世界観を楽しむキャップ

ニューエラを代表する定番キャップに、ドラえもんの多彩なアートを落とし込んだデザインが登場します。

59FIFTY®

9FIFTY™

9TWENTY™

9THIRTY™

9FORTY™ A-FRAME TRUCKER

Bucket-01 Reversible／9FORTY™

[59FIFTY®]各6,600円、[9FIFTY™]各6,380円、[9TWENTY™]各4,620円、[9THIRTY™]各4,620円、[9FORTY™A-FRAMETRUCKER]各4,400円、[9FORTY™]各4,620円、[Bucket-01Reversible]6,380円を展開。

キャップをかぶったドラえもんや、コミックスのコマ風グラフィティ、キャラクターのシルエットなど、ファン心をくすぐるデザインが揃います。

※店舗によって展開のないアイテムもございます。

アパレル&バッグも充実ラインナップ

T-shirt／Oversized T-shirt

3Pieces Pack T-shirts with Wappens

キャップだけでなく、アパレルやバッグ類も見逃せません。[T-shirt]6,050円、[OversizedT-shirt]6,600円、[3PiecesPackT-shirtswithWappens]9,680円※3枚セットをラインナップ。

Square Shoulder Pouch

Neck Pouch

さらに、[SquareShoulderPouch]5,500円、[NeckPouch]3,300円も登場し、コーディネートのアクセントとして活躍します。日常使いしやすいアイテムに、ドラえもんのユーモアがさりげなく添えられています。

キッズ限定デザインにも注目

Youth 9FIFTY™／Youth 9TWENTY™

キッズアイテムには、大人向けにはない特別デザインを採用。[Youth9FIFTY™]各4,620円、[Youth9TWENTY™]各4,180円、[YouthT-shirt]各5,280円を展開します。

Youth T-shirt

棒付きキャンディーやドーナツと組み合わせたドラえもんのアートは、思わず笑顔になる可愛さ。親子でリンクコーデを楽しむのもおすすめです♪

コーデに取り入れて楽しむ新作コラボ

ニューエラとドラえもんが描く世界観は、身につけるだけで気分を高めてくれる存在。

キャップからアパレル、バッグ、キッズアイテムまで揃う今回のコレクションは、自分用はもちろんギフトにもぴったりです。

日常にさりげなく遊び心を添えて、ドラえもんと一緒に新しいスタイルを楽しんでみてください♡