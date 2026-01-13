ニューエラ×ドラえもん新作コレクション♡大人もキッズも楽しめる注目アイテム
ストリートスタイルに遊び心を添えてくれる、ニューエラとドラえもんの人気コラボから新作が登場します。キャップをかぶったおなじみのドラえもんに加え、月の上で眠る姿や手描き風アートなど、多彩な表現が魅力。大人向けはもちろん、キッズ限定デザインも揃い、世代を超えて楽しめるラインナップに♡毎日のコーデに取り入れたくなるアイテムが揃います。
ドラえもんの世界観を楽しむキャップ
ニューエラを代表する定番キャップに、ドラえもんの多彩なアートを落とし込んだデザインが登場します。
59FIFTY®
9FIFTY™
9TWENTY™
9THIRTY™
9FORTY™ A-FRAME TRUCKER
Bucket-01 Reversible／9FORTY™
[59FIFTY®]各6,600円、[9FIFTY™]各6,380円、[9TWENTY™]各4,620円、[9THIRTY™]各4,620円、[9FORTY™A-FRAMETRUCKER]各4,400円、[9FORTY™]各4,620円、[Bucket-01Reversible]6,380円を展開。
キャップをかぶったドラえもんや、コミックスのコマ風グラフィティ、キャラクターのシルエットなど、ファン心をくすぐるデザインが揃います。
※店舗によって展開のないアイテムもございます。
HARIBO×フェイラー初共演♡大人可愛いゴールドベアコラボ全10種を解説
アパレル&バッグも充実ラインナップ
T-shirt／Oversized T-shirt
3Pieces Pack T-shirts with Wappens
キャップだけでなく、アパレルやバッグ類も見逃せません。[T-shirt]6,050円、[OversizedT-shirt]6,600円、[3PiecesPackT-shirtswithWappens]9,680円※3枚セットをラインナップ。
Square Shoulder Pouch
Neck Pouch
さらに、[SquareShoulderPouch]5,500円、[NeckPouch]3,300円も登場し、コーディネートのアクセントとして活躍します。日常使いしやすいアイテムに、ドラえもんのユーモアがさりげなく添えられています。
キッズ限定デザインにも注目
Youth 9FIFTY™／Youth 9TWENTY™
キッズアイテムには、大人向けにはない特別デザインを採用。[Youth9FIFTY™]各4,620円、[Youth9TWENTY™]各4,180円、[YouthT-shirt]各5,280円を展開します。
Youth T-shirt
棒付きキャンディーやドーナツと組み合わせたドラえもんのアートは、思わず笑顔になる可愛さ。親子でリンクコーデを楽しむのもおすすめです♪
コーデに取り入れて楽しむ新作コラボ
ニューエラとドラえもんが描く世界観は、身につけるだけで気分を高めてくれる存在。
キャップからアパレル、バッグ、キッズアイテムまで揃う今回のコレクションは、自分用はもちろんギフトにもぴったりです。
日常にさりげなく遊び心を添えて、ドラえもんと一緒に新しいスタイルを楽しんでみてください♡