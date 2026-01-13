¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼ÖÉ×Ìò¡¦ÂçÀ¾¿®Ëþ¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±é¡ªÅö½é¤Ï¥·¥§¥ÕÌò¤È´ª°ã¤¤¡¡ÂÇ¿Ç¤ËÇº¤ß¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï13Æü¡¢Âè72²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÀìÂ°¤Î¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«·õÂ¤Ìò¤ËÄ©¤àÇÐÍ¥¤ÎÂçÀ¾¿®Ëþ¡Ê50¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡£±Ç²è¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¡¢º£²ó¤¬Ä«¥É¥é½é½Ð±é¡£Åö½é¤Ï¡Ö¼ÖÉ×¡Ê¥·¥ã¥Õ¡Ë¡×Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡Ö¥·¥§¥Õ¡×Ìò¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌºîÉÊ¤ÎÌòºî¤ê¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡Ö¡Ê½Ð±é¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸í²ò¡£Ìµ»ö¤Ë¹ñÌ±Åª¥É¥é¥ÞÏÈ¤Ø¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬³ð¤¤¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡±Ç²è¡ÖÀÖÌÜ»Í½½È¬Âí¿´ÃæÌ¤¿ë¡×¡Ö¥¥ã¥¿¥Ô¥é¡¼¡×¤ä¡¢¼ã¾¾¹§Æó´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¾ïÏ¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÀ¾¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎÀ©ºîÅý³ç¡¦¶¶ÄÞÔ¢¿Ã¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿2016Ç¯¤ÎÀÄ¿¹È¯ÃÏ°è¥É¥é¥Þ¡Ö¿Ê¤á¡ªÀÄÈ¡Ï¢ÍíÁ¥¡×¡ÊBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿±ï¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÉð»Î¤Î¿ÍÎÏ¼ÖÉ×¡¦±Ê¸«·õÂ¤Ìò¡£¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤±¤ó¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ê¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤â¿¿ÌÌÌÜ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÄ¾¤ÊÃË¡£¶Ó¿¥Í§°ì¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥óÀìÂ°¤Î¼ÖÉ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö±Ê¸«·õÂ¤¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤±¤ó¡¢Áö¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¥¥¹¡É¤ò¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ëµñ¤Þ¤ì¡¢¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤éÄ«¥É¥é¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¾õ¶·Åª¤Ë¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Î¡È¥·¥§¥Õ¡ÉÌò¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È½Ò²û¡£
¡¡¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÊª¸ì¤Ê¤é¡¢³Î¤«¤ËÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤¬¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ÎÌòºî¤ê¤ÇÆ¬¤Ï³Ñ´¢¤ê¡¢´é¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ª¤ª¤è¤½²°Æâ¤Çºî¶È¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹ñÌ±ÅªÈÖÁÈ¤ÇÀÛ¤¤ÊñÃú¤µ¤Ð¤¤ò¤ª¸«¤»¤·¤ÆÄ«¤«¤é¤ªÌÜ±ø¤·¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤ÇÎÁÍý¤ÎÏÓ¤¬·ãÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤â»×¤¨¤º¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¤ÈÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È³ëÆ£¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¿ôÆü¸å¤Ë¤Õ¤ÈÌÀ¼£»þÂå¤Ê¤é¡È¥·¥ã¥Õ¡ÉÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ó¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼ÖÉ×¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ê¤éÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤Ç¤¤½¤¦¤À¤È¡¢²äÁ³¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡×¡£´ª°ã¤¤¤«¡¢Ê¹¤´Ö°ã¤¤¤«¡¢ÌòÊÁ¤¬¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Êª¸ì¸åÈ¾¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö´û¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Ë¿·»²¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤âµ¤¤¬½Å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤±¤ì¤É¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤¬²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ýÏ¿¤Ï½çÄ´¡£
¡¡¡Ö±Ê¸«¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÂè15½µ¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂæËÜ¤ÏÆÉ¤Þ¤º¤ËÊüÁ÷¤Ç¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬³Î¼Â¤Ë²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¸½¾ì¤Ç¡Ø¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡È¬±À¤ËÀìÂ°¼ÖÉ×¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ï»Ë¼Â¤À¤¬¡¢±Ê¸«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡£¡Ö±Ê¸«¤Î¸Â¤é¤ì¤¿½ÐÈÖ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÉ×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í´ÖÆ±»Î¡¢¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Ê¸«¤â¸µ»ÎÂ²¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£Èà¤â»þÂå¤Ë¿¦¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÂÎ¤¬¾æÉ×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¼ÖÉ×¤ò²È¶È¤È¤·¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¶¶ø¤À¤«¤é¤³¤½Ê¬¤«¤ë¤ª¥È¥¤µ¤ó¤ä¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£
¡¡¡ÖÂæ»ì¤ÇÀâÌÀ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢±Ê¸«¤Ê¤ê¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤äµ¤¸¯¤¤¤¬¿ÍÎÏ¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤«¤é¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤Ë¤¸¤ß¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£