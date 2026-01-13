現実を受け止めた上で、広島・矢野雅哉内野手（２７）は静かに闘志を燃やした。明け渡した遊撃の座を実力で取り戻してみせる。菊池らとの合同自主トレに参加している背番号４は、「ショートというポジションでチームを救いたい。今は小園になってしまってるんですけど、奪い返したい」と強い決意を口にした。

昨季は直球に振り負けないスイングを目指すも、打率・２０８、１本塁打、１９打点に終わった。「ミスショットしたフライアウトが多かった」と反省。改善のため、秋季キャンプ中に福地１軍打撃チーフコーチから教わった９方向に打ち分けるスタンドティーを継続して行っており、「フライがゴロになれば、安打になる確率も上がる」と、本来のスタイルである“泥臭さ”を押し出す打撃を目指している。

レギュラー奪取の最低ラインとして打率は・２５０に設定した。今後はスイングの精度を磨いていき、対投手の対応へと切り替えていく予定。「まだレベルアップできる。どんどん打って合わせていければ」とキャンプインまでに状態をさらに上げていく構えだ。

自慢の守備も健在だ。この日の守備練習では、遊撃で約４０分にわたって丁寧にノックを受け続けた。「もう一回ショートのポジションを取りにいく。守備で投手を助けたい。打撃もそうですけど、もっとレベルアップしてキャンプに臨んでいきたい」と矢野。定位置奪還へ−。再起をかけた戦いはすでに始まっている。