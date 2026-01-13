眉毛を剃りすぎた高2娘…ステップファミリーママが“渾身の眉メイク”、思春期親子のほほえましい遊びに「朝から大笑いしました」
母親が高校2年生の娘の眉に描いたものを撮影した写真がThreadsで話題となっている。投稿したのは、mico（@mico.stepmama）さん。「最近の女子高生ってまゆ毛剃り過ぎ！！『お母さんキレイに描いてあげるから』って描いてあげました」という投稿は76万回再生、5700件以上のいいねを記録し、「想像以上の眉毛で朝から大笑いしました」「めっちゃ面白い」「眉山〜眉尻までのバランス最高」などのコメントが寄せられた。娘とのコミュニケーションについて、母親に話を聞いた。
――「眉毛を剃りすぎ」と感じた時、娘さんの眉の状態を見て、具体的にどう思われましたか？
「私は絵を描くことが好きなので、もはやそのスペースはキャンパスに見えるのです。日頃からまゆげがないので、繋げて一本眉にしたり、太く描いたりして遊んでたので…その流れですね」
――娘さんの眉に「描いてあげる」と提案した際、娘さんはどのような反応を返しましたか？
「いつものことでした。また好きに描いて遊ぶんやろと思ってたと思いますよ。もちろんキレイに描いてあげることもあるので、娘からすると、どっちかな？程度だったと思います（笑）」
――この出来事をきっかけに、娘さんとの間でどのような会話が生まれましたか？
「もともと仲良しでカラオケ2人で行ったりする仲なので、通常通り特に変わらずです」
――娘さんとのコミュニケーションにおいて、普段から意識されていることは何ですか？
「思春期なので、機嫌が悪い時は話しかけない、それだけですね！」
――この出来事をSNSに投稿した後、娘さんはどのような反応を見せましたか？
「写真撮ってたので、そっちもSNSにあげるのかな？と思ったのですが、友達か彼氏に送ってただけでした。 なんか日常から私も娘もふざけた性格なので、普通でした（笑）。その『まゆげ』のまま、その後も過ごしてましたし、通常通り」
なお、子連れ再婚で4姉妹のママとなったmicoさんは、ステップファミリー（再婚してできた新しい家族）で大変な思いをしている人に向けてInstagramやThreadsで発信している。
