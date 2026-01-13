¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥È¥¤Î¡Ö¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡¡¥¥¹¤Ï¤ªÍÂ¤±¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÀµºÂ¡õ²¼ÂÌ¤Ë·ù¤ÊÍ½´¶!?
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè72ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¿·º§À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ù¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·µï¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ«¿©¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¥È¥¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ã¤¯¡£¤½¤³¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬¼èºà¤ËË¬¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤È³áÃ«¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤·¡¢ÀµºÂ¤â¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£ÍâÄ«¤½¤ì¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢Â³¡¹¤ÈË¬ÌäµÒ¤¬Áý¤¨¤ë¡£ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤âË¬Ìä¡£µ»öÄÌ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÀµºÂ¤Ç¹¾Æ£¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¹¾Æ£¤Ï´¶¿´¤¹¤ë¡£
ÌµÍý¤ò¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¡Ä¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð³Ý¤±¤Ë¤Û¤ª¤Ë¥¥¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÌÑÁÛ·à¾ìw¡×¡Ö¥È¥¤Á¤ã¤óÆæ¤Î°ì¿Í¼Çµïw¡×¡Ö¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤È¤Ï¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤«¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡ªÎÁÍý¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÍµÊ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¡Ö¥·¥¸¥ß½Á¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¡¡ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµû¤ÏÆñ°×ÅÙ¹â¤á¡×¡ÖÀµºÂ¤Ï½ÐÍè¤¿¤±¤É¡¢¥¥Ä¤½¤¦¤Ê´é¡¼¡ª¡×¡Ö³áÃ«µ¼ÔÓÌ¤®¤Ä¤±¤ÆÍè¤¿¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤óÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Á¡×¡ÖÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¤Ê¼ÖÉ×¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î¿Í¤â²¿¤«Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¥Á¥å¡¼¤ò¤ª¥È¥¤Ë¤»¤¬¤à¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¥¹¤Í¤§¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤¸¤ã¸ÍÏÇ¤¦¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤é¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸Ù¹¤Í¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¸©ÃÎ»öµ×¤·¤Ö¤ê¡×¡ÖÍèÆü¤Îº¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¿·Þ¥à¡¼¥É¡Ä¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î¶ì¼ê¤Ê¤ä¤Ä¡Ä¿´ÇÛ¡Ä¡×¡Öº£ÅÙ¤Ï²¼ÂÌ¡×¡ÖÀµºÂ¤ä¤Ã¤Ñ¤êáã¤ì¤Æ¤¿¤Ê¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ª¥ê¥èÍÍ¤Ï¡£º£¡¢Ìë¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£