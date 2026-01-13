年金の繰下げなんてやめときゃよかった…入金された通帳を握りしめる70歳元会社員。5年待って「年60万円」増額、望み通りのはずが“後悔しきり”のワケ

年金の受給時期を後ろ倒しする＝繰下げることで、年金が最大84％増加。一見、非常に魅力的な仕組みだと感じるかもしれません。もちろん受給額が増えるというメリットはありますが、「繰下げなんてしない」という声が多く、実際に繰下げて「後悔している」と話す人も。その理由とは？

年金月14万円が5年待つだけで月20万円に…「魅力的」と決断

「年金を増やすなんて、考えるんじゃなかった」

そう語るのは、佐々木定明さん（仮名・70歳）。佐々木さんは64歳のとき、老齢年金の受給を70歳まで繰下げる決断をしました。当時、65歳から受け取れば年金は月14万円ほど。貯金も約1,800万円あり、一人の老後に困るというほどの状況ではありませんでした。

通常は65歳になる前に年金受給の手続きをしますが、手続きをしなければ「繰下げ」扱いに。1ヵ月繰下げるごとに年金が0.7％ずつ増加。1年の繰下げで8.4％、最大の10年では84％年金が増加。佐々木さんの場合、5年繰下げで月14万円が月20万円。年間60万円も増える計算で、「待つ価値がある」と考えたといいます。

「老後は長い。年金が増えるなら、そのほうが安心だと思ったんです。今思えば、ちょっと欲をかいていたのかもしれません」

65歳以降もハローワーク経由で再就職し、月18万円前後の収入を確保。週5日フルタイムで働き、生活リズムは現役時代とほぼ変わりませんでした。

「70歳になったら仕事を辞めて、旅行に行って、ゆっくり暮らす。そのための我慢だと思っていました」

ところが、70歳になった今、その判断を深く後悔しているというのです。

69歳になると「思わぬ異変」…繰下げを後悔した理由

69歳を過ぎた頃、佐々木さんの体に異変が現れました。長時間立っていると腰に激痛が走り、慢性的なめまいと動悸にも悩まされるように。精密検査の結果、腰部脊柱管狭窄症と高血圧、軽度の不整脈が見つかりました。

すぐに命に関わる病気ではないものの、長時間の移動や歩き回ることに不安があり、気力も衰えがちに。結局、計画を立ててもキャンセルしてしまうことが増えたといいます。

「私、健康にはかなり自信があったんです。5年なんてあっという間じゃないですか。それまでは変わらず元気だろうと信じていたんです。まさか、こんなにガタガタになるなんて思いませんでした」

70歳で仕事を辞め、年金は繰下げによって月20万円近くに増えましたが、思い描いていた生活とは違ったといいます。

「外出は減りましたし、貯金や年金の使い道もあまりない。病院代の心配がないことだけはありがたいけれど、お金が増えても、動ける体じゃなきゃ意味がない。今はそれを痛感しています。時間だけは取り戻せないとわかっていたのに……」

年金の受け取り方は「時間の使い方を決める選択」でもある

年金の繰下げ受給は、1ヵ月ごとに0.7％ずつ増額され、最大で84％増。制度だけを見れば、非常に魅力的に映ります。しかし、その判断を難しくしているのが「寿命」と「健康」の問題です。

たとえば、65歳からの受給を70歳まで繰下げた場合、総受給額が追いつく損益分岐点はおよそ81歳11ヵ月。一方で、男性の健康寿命は平均で72〜73歳前後とされ、「自由に動ける時間」はそれほど長くありません。

年金繰下げは長生きすれば得、早ければ損という単純な話ではなく、「自分の時間の使い方を決める選択」なのです。繰下げは途中で取りやめ、65歳から受給した扱いに遡ることも可能です。ただし、その判断をする時点で、体力や気力が落ちている可能性もあります。

年金をいくらにするか――数字だけで判断せず、「元気な時間」と「安心できる老後」、どちらを優先したいのか。その答えを持っている人ほど、年金の受け取り方で後悔しにくいのかもしれません。