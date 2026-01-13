高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第15週「マツノケ、ヤリカタ。」の第73回が１月14日に放送予定です。

【写真】久しぶりに登場したのは…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月14日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）に引っ越し祝いをしたいと、続々と訪問客が増える松野家。

そんな中、知事の江藤（佐野史郎さん）が訪問。

記事通り、美しい正座で江藤を迎えるヘブンに、江藤は大感銘。集まった訪問客たちに、ヘブンは立派な日本人だと太鼓判を押す。

さらに訪問客が増えていくある日のこと。

ヘブンが予定の時間を過ぎても家に帰ってこない。

トキは、先日立ちくらみで倒れたヘブンの様子を思い出す。