石川遼が暫定20位、大西魁斗は暫定53位に浮上 米下部ツアー連日の順延
＜ザ・バハマズ・クラシック 2日目◇12日◇ザ・オーシャンクラブGC at アトランティス（バハマ）◇7159ヤード・パー71＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの開幕戦。第1ラウンドに続き、この日行われた第2ラウンドも日没サスペンデッドとなった。競技は翌日午前7時30分から再開される。
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
石川遼は6バーディ・ボギーなしの「66」をマークし、トータル11アンダー・暫定20位タイに浮上。大西魁斗は17ホール終了時点でトータル8アンダー・暫定53位タイに順位を上げた。ともに予選通過は確実となっている。トータル15アンダー・暫定首位タイにディラン・メナンテ、テイラー・ディクソン（ともに米国）、ロジャー・スローン（カナダ）が並んだ。今大会の賞金総額は100万ドル（約1億5811万円）。優勝者は18万ドル（約2846万円）と500ポイントを獲得する。
