元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が13日に自身のXを更新。妻のお笑いトリオ「森三中」の大島美幸の46歳の誕生日を祝った。

鈴木氏は「妻の大島さんが、本日1月13日に46回目の誕生日を迎えました」とし「どこかにご飯を食べにいこうと聞いたら即答で『サイゼリヤ』と」と、昨晩に誕生日祝いで人気チェーン店に行ったことを明かした。

さらに「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」の陣なども祝いに駆けつけた。「妻も息子も大好きな小エビのカクテルサラダを注文。なんと、妻と息子は二個ずつ食べました。そして、みんなで食べまくりの食べまくりで。なんと、5人で1万2千円以上食べました」と“爆食”。

「これはサイゼでなかなかの記録じゃないかと思います。めちゃくちゃ食べて。食べまくり。妻も大満足ですが、息子笑福も、小エビのサラダ二つ、ハンバーグ、ライス、ペペロンチーノに別でポテトと。妻を継ぐ胃袋を持ってきました」と息子の食欲に驚き。

「家族みんなで、健康に過ごせますように。大島さん、おめでとう！！ハッピーバースデー！！」と呼びかけた。