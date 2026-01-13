13日（火）日中は3月並みの暖かさ。日本海側では荒れた天気になりそうです。

＜13日（火）の天気＞

日本海から前線を伴った低気圧が近づいています。夜にかけて、発達しながら北日本付近を通過する見込みです。そのため、北日本や前線が近づく日本海側で天気が崩れ、風も強まる見込みです。

低気圧に向かう南風の影響で気温が上がり、降り始めは雨や湿った雪になるところが多いでしょう。3連休で積雪が急増したところでは、なだれや落雪、路面状態の悪化に気をつけてください。

日差しの届く太平洋側では春先のような暖かさになりそうです。ただ、低気圧や前線通過後は次第に北よりの風に変わり、冷たい空気が流れ込む見込みです。

夜は北日本や日本海側では広く雪となり、ふぶくところがあるでしょう。昼間と夜で空気がガラッと変わりますのでご注意ください。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より大幅に高く、東京では桜が咲く頃の暖かさになりそうです。北日本や日本海側では夜は寒くなりますので気をつけてください。

札幌 -1（＋1）

仙台 11℃（＋7）

新潟 8℃（＋2）

東京 15℃（＋6）

名古屋 12℃（＋6）

大阪 13℃（＋6）

鳥取 9℃（＋4）

高知 15℃（＋6）

福岡 13℃（＋5）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

14日（水）にかけて山陰では雪が降る見込みです。そのほかは晴れますが、風が冷たく感じられそうです。15日（木）以降は日差しの暖かさを感じられる日が多いでしょう。

■札幌〜名古屋

北日本や北陸では14日（水）にかけて雪が強まる見込みです。晴れる関東や東海でも冬の寒さが戻るでしょう。15日（木）以降も北日本では雪の降る日が多いですが、そのほかは気温高めの日が続きそうです。北陸では雨や湿った雪の日が多く、関東や東海では比較的過ごしやすい陽気になるでしょう。