ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMake it¡×MV¸ø³«¡ªÀè¹ÔÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ëÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¤Î3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake it¡×¤¬2·î25Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£É½Âê¶Ê¡ÖMake it¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖMake it¡×¤Ï1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡Ù¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡£emon(Tes.)¤Ë¤è¤ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ç¡¢2·î25Æü¤ÎCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÞ¼¤¬¼«¿È½é¤Î¼ç±é¤âÌ³¤á¤ëTV¥É¥é¥Þ¡ØÉû²ñÄ¹¤Î¼ç¤Ê¤ª»Å»ö¡Ù¼çÂê²Î¤Ç¥Õ¥ï¥ê¤Ë¤è¤ëºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¤Î¡ÖSweetRoom823¡×¤ä¡¢±¨²°ÃãË¼¤¬ºî»ì¡¦YASUHIRO(¹¯´²) ¤¬ºîÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤¿³Ú¶Ê¡¢¤Õ¤ë¡¼¤ê¤¬ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖMake it¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖºÇ¾åµé¤Î¿´¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ZUMI¡£ÂçÞ¼¤¬Âç¤¤Ê¡ÖMake it¡×¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¡¢³Ú¶Ê¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤ÇÍ·¤Ó¿´ËþºÜ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢ÂçÞ¼¤Î¡Éºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥¥å¡¼¥È¡É¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¸½ºß¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¥»¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤È¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°Û¤Ê¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é±þÊç¤Ç¤¤ë¥ê¥¢¥ë¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢CD3·ÁÂÖ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡Ú¡ÖMake it¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCD¼ýÇ¼BOX¡Û¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖMake it¡×±þ±çÅ¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï3rd¥·¥ó¥°¥ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖMake it¡×
ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö
2·î25ÆüÈ¯Çä
3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake it¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.jvcmusic.co.jp/nonoka/3rd_single/
¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VTZL-264
¡¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¤Î¤Î¤Ç¡¼¤È¡×¤òÆ±º
¢1Ëç1ËçËÜ¿Í¤Î¼ê½ñ¤¤Ë¤è¤ëÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Á¥§¥¡ÊÁ´10¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¡Ë
¡ãCD¡ä
1. Make it
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§emon(Tes.)
2. Magic Clock
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§emon(Tes.)
3. SweetRoom823
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§¥Õ¥ï¥ê
4. Make it¡ÊInstrumental¡Ë
5. SweetRoom823¡ÊInstrumental¡Ë
¡Ú¥¢¥Ë¥áÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VTCL-35391
¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡ãCD¡ä
1. Make it
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§emon(Tes.)
2. Magic Clock
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§emon(Tes.)
3. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§¤Õ¤ë¡¼¤ê
4. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêA¡ÊInstrumental¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,430¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§VTCL-35390
¡ãCD¡ä
1. Make it
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§emon(Tes.)
2. Magic Clock
ºî»ì¡¦ºîÊÔ¶Ê¡§emon(Tes.)
3. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêB
ºî»ì¡§±¨²°ÃãË¼¡¿ºîÊÔ¶Ê¡§YASUHIRO(¹¯´²)
4. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤ÄêB¡ÊInstrumental¡Ë
¡Ú¥¢¥¯¥¹¥¿ÉÕ¤´ü´Ö¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡Û
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á2026Ç¯1·î18¡ÊÆü¡Ë23:59
¥¢¥¯¥¹¥¿ÉÕ¤¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê³¨ÊÁA¡Ë¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥¹¥¿ÉÕ¤¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¸ÂÄê¥»¥Ã¥È
Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê³¨ÊÁB¡Ë¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÇÛ¿®¾ðÊó
²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓiTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¡£
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music Unlimited¡¢AWA¡¢KKBOX¡¢Rakuten Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music
¡ÖMake it¡×
Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://FlyingDog.lnk.to/Makeit
ÉõÆþÆÃÅµ¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
½é²óÀ¸»ºÊ¬ÉõÆþÆÃÅµ
¡ÖMake it¡×¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ê¥¢¥ë&¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·èÄê¡ª
3·ÁÂÖ¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃêÁª±þÊçÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Û¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ä¤Ë¤Ä¤¡¢°Ê²¼¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë1¸ýÊ¬¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê
»²²ÃÊýË¡¡§´ü´ÖÆâ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¡Ê¹ç·×100Ì¾ÍÍ¡Ë
¢¡Ö¤ï¤óon¤ï¤ó¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤Ï¤Ê¤·²ñ¡Ê1on1¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÏÃ²ñ¡Ë¡×
¼Â»ÜÆü¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§´ü´ÖÆâ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷
±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë0:00¡Á2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ÖMake it¡×±þ±çÅ¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
±þ±çÅ¹»²²ÃÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¡ÖMake it¡×¡ÊÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¡¦¥¢¥Ë¥áÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡Ë¤ò3·ÁÂÖÆ±»þ¤Ç¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ú¡ÖMake it¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëCD¼ýÇ¼BOX¡ÊCD3·ÁÂÖ¼ýÇ¼²Ä¡Ë¡Û¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥Á¥§¡¼¥óÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
<ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ>
2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡¡ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö 3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMake it¡×
¡ÊÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¡¦¥¢¥Ë¥áÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡Ë
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³ÆÅ¹¡¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¡Ä¡ÖLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡×¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸A
¡¦¥¢¥Ë¥áÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡Ä¡ÖLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡×¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º³ÆÅ¹¡¿¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¸ÂÄêÈ×¡Ä¡ÖLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡×¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü´Ì¥Ð¥Ã¥¸B
¡¦¥¢¥Ë¥áÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¡Ä¡ÖLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡×¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹¡¿TOWER RECORDS ONLINE¡§¡ÖLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉC¡× ¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê
VICTOR ONLINE STORE¡§¡ÖLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉD¡× ¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
Amazon.co.jp¡§¡Ö¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡×¡Ê·ÁÂÖ¤´¤È¡Ë
¢¨Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï
TOKYO MX / BS11¡¡1·î10Æü Ëè½µÅÚÍËÆü 22¡§00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¡1·î10Æü Ëè½µÅÚÍËÆü 22¡§30¡Á
AT-X¡¡1·î11Æü Ëè½µÆüÍËÆü 23¡§30¡Á¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§Ëè½µÌÚÍËÆü 29:30¡Á¡¿ Ëè½µÆüÍËÆü 8:30¡Á¡Ë
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¡1·î15Æü Ëè½µÌÚÍËÆü 23:00¡Á
ÇÛ¿®¾ðÊó
2026Ç¯1·î7Æü(¿å)22:00¤è¤ê¡¢Prime Video ¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ3 Æü´ÖÀè¹Ô¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª
¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë½ç¼¡ÇÛ¿®
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
Æâ»³Í¼¼Â
M¡¦A¡¦O¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢¼ã»³»í²»
ËÙÆâ¸Íº¡¢¾®ÎÓ¿Æ¹° ¸ÅÀî¿µ¡¢ÁÒ»ý¼ãºÚ¡¢º´Æ£¸µ¡¢ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö
¸¶ºî¡§ÀÖÃÓ ½¡¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Å¾ ¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÀÄ¿§¤Þ¤í¡Ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§¾öÃ«Å¯Ìé ¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§·ª»³´Ó¹Ô
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°Â±ÊË ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÂ¼¿¿¸ç
²»³Ú¡§¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ ²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NAZ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÃæÅç Îç¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¡ÖMake it¡×
(C)ÀÖÃÓ½¡¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿¤ªµ¤³ÚÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
