ReoNa¡¢¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä 6th Anniversary Fes. ¡ÖContinuum¡×¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡×´ØÏ¢³Ú¶Ê¤òÁ´¶ÊÈäÏª¡ª

ReoNa¤¬2026Ç¯¡¢1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢11Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÅìÅ¸¼¨Åï¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä6¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä 6th Anniversary Fes. ¡ÖContinuum¡×¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
DAY1¤Î¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸DAY1¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇºîÉÊ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£DAY2¡ÖMUSIC¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ & ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù´ØÏ¢¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä5¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡ÖRunaway¡×¤òÈäÏª¡£
¡ÖR.I.P.¡×¤Ç¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é¥µ¥Ó¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¡ÖEnd of Days¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤ÇÄ¶Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤ÎÇ®¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶Á¤¯ReoNa¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢²ñ¾ìÃæ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ReoNa²Î¾§³Ú¶Ê
¡¦Alive¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡ÚóÕÌÀÁ°ÁÕ/PRELUDE TO DAWN¡Û¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡¦R.I.P.¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡ÚÅß±£µ¢Ï©/PERISH IN FROST¡Û¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
¡¦End of Days(¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ)
¡¦À¸Ì¿´¹Áõ(¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ú±ëßþ½ìÌÀ/RISE FROM EMBER¡Û¡ÙºÇ½ªÏÃED¥Æ¡¼¥Þ)
¡¦Runaway¡Ê¥¢¡¼¥¯¥Ê¥¤¥Ä5¼þÇ¯µÇ°¶Ê¡Ë
ReoNa¤Ï¡¢ºòÇ¯¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 ¡ÈHEART¡É¡×¤ÎÁ´¸ø±é¤ò´°Áö¤·¡¢Á´¹ñ£¶ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ÖReoNa Live Tour 2026 ¡ÈDe:TOUR¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥£¥È¥¥¥¢¡¼¡Ë-Æ°Ì®-¡É¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È½é¤Î¸Î¶¿³®Àû¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡ÖReoNa Free Live 2026 in ±âÈþÂçÅç ¡É¥·¥Þ¥æ¥¤ ¤¢¤Þ¤ß¡É¡×¤â·èÄê¡£¡ÈDe:TOUR-Æ°Ì®-¡É¡¢¡É¥·¥Þ¥æ¥¤ ¤¢¤Þ¤ß¡É¤Ï¡ÖReoNa Æ°Ì®¡¦ÀÅÌ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¡¢2026Ç¯¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Î´üÂÔ¤òÀú¤ëËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖReoNa Live Tour 2026 ¡ÈDe:TOUR-Æ°Ì®-¡É¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖReoNa Free Live 2026 in ±âÈþÂçÅç ¡É¥·¥Þ¥æ¥¤ ¤¢¤Þ¤ß¡É¡×¤Ï¡¢¤È¤â¤ËËÜÆü23:59¤Þ¤ÇReoNa ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡Ö¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö¡×¤Ë¤ÆÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÖReoNa Live Tour 2026 De:TOUR-Æ°Ì®-¡×
7/19¡ÊÆü¡ËÂçºåÉÜ¡¦Zepp Namba¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
7/20¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊ¡²¬¸©¡¦DRUM LOGOS¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
7/25¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ¡¦Zepp Haneda¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
8/8¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¦Zepp Nagoya¡¡OPEN 17:00 / START 18:00
8/10¡Ê·î¡ËµÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ Rensa¡¡OPEN 18:15 / START 19:00
8/21¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦PENNY LANE¡¡OPEN 18:15 / START 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2F»ØÄêÀÊ¡§8,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ReoNa¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö¡×¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00 ¡Á 2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
https://reonafc.com/arteries_ticket/
ReoNa½é¤Î¸Î¶¿³®Àû¥é¥¤¥Ö
¡ÖReoNa Free Live2026 in ±âÈþÂçÅç¡É¥·¥Þ¥æ¥¤ ¤¢¤Þ¤ß¡É¡×
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì 16:00 /³«±é 17:30
²ñ¾ì¡§¼¯»ùÅç¸©¡¦±âÈþÂçÅç³ÞÍøÄ® Camp¡õMusic, Koya Ìî³°ÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸
ÎÁ¶â¡§Æþ¾ìÌµÎÁ
¢¨°ìÉôÍÎÁ¥¨¥ê¥¢¤¢¤ê
Í¥Àè¥¨¥ê¥¢¡§ 6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢ãÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¿§¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¢ä
Í¥Àè¥¨¥ê¥¢¤òReoNa ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡Ö¤Õ¤¢¤ó¤¯¤é¤Ö¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025/12/23¡Ê²Ð¡Ë19:00¡Á2026/1/12¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
https://reonafc.com/shimayuiamami/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ReoNa¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.reona-reona.com/