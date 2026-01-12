オーイシマサヨシ、学生服でダンス披露！TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマ「ニンゲン」ミュージックビデオが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

オーイシマサヨシの新曲「ニンゲン」ミュージックビデオが公開された。本楽曲は作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が全て担当、ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて放送中のTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマとなっている。

ミュージックビデオの監督は「かごめかごめ」に続き、田辺秀伸が担当。教室の中で学生服を着たオーイシが踊るダンスにも注目。コレオグラファーは「ギフト」、「オトモダチフィルム」の振り付けを担当したNON (ELEVENPLAY)が務めており、2月25日に発売となるCD初回限定盤の特典Blu-rayにはMVメイキング映像も収録される。

そして、オーイシは初の横浜アリーナでのワンマンライブ『オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜』を2027年2月27日(土)、2月28日(日)に2Days開催が決定している。現在、ファンクラブチケット最速先行の申込受付中、申込受付期間は2026年2月9日(月)23:59迄となっている。

●リリース情報

New Single

オーイシマサヨシ

「ニンゲン」

先行配信中



配信リンクはこちら

https://014014.lnk.to/NINGEN

CD

2026年2月25日発売

【CD＋Blu-ray】

品番：PCCG-02494

価格：￥2,860（税込）

【CD Only】

品番：PCCG-02495

価格：￥1,540（税込）

CD予約はこちらから

https://lnk.to/NINGEN_SG

【CLUB014・イベント限定盤】

品番：BRCG-00108

価格：￥3,740（税込）

※CD Only盤と絵柄は同一になります。

仕様

限定アクリルスタンド付き

CLUB014先行受注期間：2026年1月23日(金)23:59まで

※先行受注後、在庫がある場合は発売日以降にCLUB014・イベント会場等での販売を予定しております。

CLUB014/イベント限定盤はこちらから

https://canime.jp/product/BRCG000000108

＜CD＞

M1.ニンゲン

M2.タイトル未定

M3.ニンゲン (TV edit.)

M4.ニンゲン (instrumental)

M5.タイトル未定 (instrumental)

＜Blu-ray＞

ニンゲン [Official Video]

ニンゲン [Behind The Scenes]

●ライブ情報

「オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜」

＜Day1＞

2027年2月27日（土） 開場17:00／開演18:00

＜Day2＞

2027年2月28日（日） 開場16:00／開演17:00

会場：横浜アリーナ

出演：オーイシマサヨシ

チケット

通常チケット：各日 10,900円（税込）

車椅子 指定席チケット：各日 10,900円（税込）

CLUB014最速先行・チケット販売スケジュール

申込受付期間：2025年12月20日(土) 18:00 〜 2026年2月9日(月) 23:59

抽選結果発表：2026年2月13日(金) 19:00以降

支払手続期間：2026年2月13日(金) 19:00 〜 2026年2月16日(月) 23:59

詳細はこちら

https://club014.jp/news/?id=482

