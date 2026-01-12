オーイシマサヨシ、学生服でダンス披露！TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマ「ニンゲン」ミュージックビデオが公開！
オーイシマサヨシの新曲「ニンゲン」ミュージックビデオが公開された。本楽曲は作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が全て担当、ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠にて放送中のTVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』OPテーマとなっている。
ミュージックビデオの監督は「かごめかごめ」に続き、田辺秀伸が担当。教室の中で学生服を着たオーイシが踊るダンスにも注目。コレオグラファーは「ギフト」、「オトモダチフィルム」の振り付けを担当したNON (ELEVENPLAY)が務めており、2月25日に発売となるCD初回限定盤の特典Blu-rayにはMVメイキング映像も収録される。
そして、オーイシは初の横浜アリーナでのワンマンライブ『オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜』を2027年2月27日(土)、2月28日(日)に2Days開催が決定している。現在、ファンクラブチケット最速先行の申込受付中、申込受付期間は2026年2月9日(月)23:59迄となっている。
●リリース情報
New Single
オーイシマサヨシ
「ニンゲン」
先行配信中
配信リンクはこちら
https://014014.lnk.to/NINGEN
CD
2026年2月25日発売
【CD＋Blu-ray】
品番：PCCG-02494
価格：￥2,860（税込）
【CD Only】
品番：PCCG-02495
価格：￥1,540（税込）
CD予約はこちらから
https://lnk.to/NINGEN_SG
【CLUB014・イベント限定盤】
品番：BRCG-00108
価格：￥3,740（税込）
※CD Only盤と絵柄は同一になります。
仕様
限定アクリルスタンド付き
CLUB014先行受注期間：2026年1月23日(金)23:59まで
※先行受注後、在庫がある場合は発売日以降にCLUB014・イベント会場等での販売を予定しております。
CLUB014/イベント限定盤はこちらから
https://canime.jp/product/BRCG000000108
＜CD＞
M1.ニンゲン
M2.タイトル未定
M3.ニンゲン (TV edit.)
M4.ニンゲン (instrumental)
M5.タイトル未定 (instrumental)
＜Blu-ray＞
ニンゲン [Official Video]
ニンゲン [Behind The Scenes]
●ライブ情報
「オーイシ横アリ 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at 横浜アリーナ〜」
＜Day1＞
2027年2月27日（土） 開場17:00／開演18:00
＜Day2＞
2027年2月28日（日） 開場16:00／開演17:00
会場：横浜アリーナ
出演：オーイシマサヨシ
チケット
通常チケット：各日 10,900円（税込）
車椅子 指定席チケット：各日 10,900円（税込）
CLUB014最速先行・チケット販売スケジュール
申込受付期間：2025年12月20日(土) 18:00 〜 2026年2月9日(月) 23:59
抽選結果発表：2026年2月13日(金) 19:00以降
支払手続期間：2026年2月13日(金) 19:00 〜 2026年2月16日(月) 23:59
詳細はこちら
https://club014.jp/news/?id=482
