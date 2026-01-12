ÃæÅç Îç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×2·î18Æü¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«¡ªCD¼ýÏ¿¶Ê¡¢ÉõÆþÆÃÅµ³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¡ª
¡Ö¸¤¥³¥ó¡ª¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Î¿·ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦ÃæÅç Îç¡¢ÂÔË¾¤Î3rd.¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤¬2026Ç¯2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
É½Âê¶Ê¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÁ°»³ÅÄ·ò°ì¤¬Ã´Åö¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ³Ú¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤ÎMusic Video¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Music Video¤Ç¤Ï¹¾¸ý¹áºÚ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ªµ¤³Ú¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ëÃæÅç Îç¤ä¡¢ËÜºî¤Î¥á¥¤¥ó°áÁõ¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¡¢¶ÊÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ìÌÌÅ¾´¹¤Ê¤É¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£¤Þ¤ÇÌ¤²ò¶Ø¤À¤Ã¤¿CD¼ýÏ¿¶Ê¡¢ÉõÆþÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤â²ò¶Ø¡ª½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡Ó³Ú¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¶â»³½¨»ÎÄó¶¡¤Î¿·¶Ê¡ÖUnWhite!¡×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤ÏÃæÅç Îç¡Ò¤é¤·¤µ¡ÓËþºÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¤ÂÎÁà¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á´·ÁÂÖ¤Ë¡¢10¼ïÎà¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÃæÅç Îç¤¬¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»£¤ê²¼¤í¤·¡ª¥È¡È¤ì¤¤¡É¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à10¼ï¡Ë¡×¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿Music Video¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢½é¤ÎMV¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¡£MV¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤Æ¶¦Í¤·¡¢±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡ã¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡ªMVÅÐ¾ì¥¢¥Ò¥ë¡ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀä»¿¼Â»ÜÃæ¡£È¯ÇäÆü¤Î2026Ç¯2·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢animate hall BLACK¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ ËÌ´Û9F¡Ë¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ¡¢È¯ÇäÆü½µËö¤Î2·î21Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹¡¢2·î22Æü(Æü)¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶£±¹æ´Û¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¹¤êÂô»³¤Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://jvcmusic.lnk.to/Okiraku0110
2026Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä
3rd ¥·¥ó¥°¥ë
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¡Ú¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢CD¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTZL-263
²Á³Ê¡§¡ï4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
M1. ¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Á°»³ÅÄ·ò°ì/ÊÔ¶Ê¡§»°¹¥·¼ÂÀ
M2. ¤â¤·¤â¥·¡ÊCBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃæÅç Îç¤Îº£Æü¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¤é¤¸¤ª¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
ºî»ì¡§ÃæÅç Îç/ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§À±¶äÇµ¾æ
M3. UnWhite!
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¶â»³½¨»Î
M4. ¤ª¤È¤Ê°·¤¤
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§ÃæÅç Îç/ÊÔ¶Ê¡§À¥Ì¾ ¹Ò
¡ãBlu-ray¡ä
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×Music Video
¡¦¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×Behind The Scene
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙ²ò¶Ø
¡Ú¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡¢CD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VTCL-35389
²Á³Ê¡§¡ï1,540¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
M1. ¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
M2. ¤â¤·¤â¥·¡ÊCBC¥é¥¸¥ª¡ÖÃæÅç Îç¤Îº£Æü¤â¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¡ª¤é¤¸¤ª¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
M3. ¤¬¤ó¤Ð¤ì¤¤ÂÎÁà
¸ì¤ê¤ÈÂÎÁà¡§ÃæÅç Îç/ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥Õ¥ï¥ê
ÉõÆþÆÃÅµ
»£¤ê²¼¤í¤·¡ª¥È¡É¤ì¤¤¡É¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à10¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¡Ë¤ËÉõÆþ
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
W¹ØÆþÆÃÅµ¡ÖÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡ª¤ì¤¤¤Þ¤ë²èÇì¸¶²è¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×
²¼µ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢VICTOR ONLINE STORE¤Ë¤Æ3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤Î¡Ú¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡Ü¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡Û¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢ÃæÅç Îç¤¬£±Ëç£±Ëç¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿Ä¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÚÀ¤³¦¤Ë1¤Ä¡ª¤ì¤¤¤Þ¤ë²èÇì¸¶²è¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Û¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
<ÂÐ¾Ý´ü´Ö>
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)21:00 ¡Á 2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)23:59
<ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ>
2025Ç¯2·î18ÆüÈ¯Çä ÃæÅç Îç 3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¡¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡ËVTZL-263 / 4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡ÊCD¡ËVTCL-35389 / 1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡¤È¢¤ÎÎ¾Êý¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÆÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
¡¦¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸A
¡¦¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉA¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º Á´¹ñ³ÆÅ¹ / ¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦¤è¤¤¤·¤çÈ×¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸B
¡¦¤Î¤ó¤Ó¤êÈ×¡ÊÄÌ¾ïÈ×¡Ë¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉB¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
VICTOR ONLINE STORE¡§£ÌÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉC¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê·ÁÂÖÊÌ¡Ë
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµ¤Ä¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞÅù¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
½é²ó¸ÂÄêÈ×
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTZL-263.html
ÄÌ¾ïÈ×
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VTCL-35389.html
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ªÃã²ñ¡Ê¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
¾ì½ê¡§¥ê¥ß¥¹¥¿
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§¶Ó»åÄ®¥Þ¥ë¥¤
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥¸¥ã¥±¼Ì¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯2·î18Æü(¿å)
¾ì½ê¡§animate hall BLACK¡Ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹ ËÌ´Û9F¡Ë
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)
¾ì½ê¡§¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¥Ñ¥ë¥³Å¹
¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×È¯ÇäµÇ°¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ»äÊª¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶£±¹æ´Û7F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´ë²èÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¿ï»þÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.jvcmusic.co.jp/flyingdog/rei_nakashima/okiraku/¡¡
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡Ù
ÊüÁ÷Ãæ
TOKYO MX / BS11¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü 22¡§00¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü 22¡§30¡Á
AT-X¡¡Ëè½µÆüÍËÆü 23¡§30¡Á ¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§ Ëè½µÌÚÍËÆü 29:30¡Á¡¿ Ëè½µÆüÍËÆü 8:30¡Á ¡Ë
¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡¡1·î15Æü Ëè½µÌÚÍËÆü 23:00¡Á
Ä¹ºêÊ¸²½ÊüÁ÷¡¡1·î14Æü Ëè½µ¿åÍËÆü 25:20¡Á
¥Æ¥ì¥Ó°¦É²¡¡1·î15Æü Ëè½µÌÚÍËÆü25:25¡Á
HTBËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥Ó¡¡1·î14Æü Ëè½µ¿åÍËÆü 25:55¡Á
ÇÛ¿®¾ðÊó
2026Ç¯1·î7Æü(¿å)22:00¤è¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ3Æü´ÖÀè¹Ô¡¦¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª
¤½¤ÎÂ¾ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤âÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë½ç¼¡ÇÛ¿®
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¸ô¼ß²È¤Î»ÍÃË¤È¤·¤Æ°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¥ô¥¡¥ó¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¿ÀÆ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¾Íè¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬8ºÐ¤Î»þ¤Ë¼ø¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡ÈÌòÎ©¤¿¤º¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¡ª
¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¥ô¥¡¥ó¤Ïµ®Â²¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÉã¿Æ¤Ë¤è¤ê¼º³Ê¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ìÀ¸²È¤òÄÉÊü¡£Ì¾¤â¤Ê¤ÊÕ¶¤ÎÂ¼¤ÎÎÎ¼ç¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¥Ï¥º¥ìÅ¬À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸»º·ÏËâ½Ñ¤Ï¡¢ºàÎÁ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤âÀ¸»º¤Ç¤¤ëµ¬³Ê³°¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ÎÂ¼¤ò¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë¡¢ËÍ¹¥¤ß¤Î¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×
¾®¤µ¤¯ÉÏ¤·¤¤Â¼¤Ï¡¢½ù¡¹¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¬½¸¤Þ¤ëµðÂçÅÔ»Ô¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¡½¡½!?
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¾ðÊó¡Û
Æâ»³Í¼¼Â
M¡¦A¡¦O¡¢°ËÀ¥çýè½Ìé¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò¡¢¼ã»³»í²»
ËÙÆâ¸Íº¡¢¾®ÎÓ¿Æ¹°
¸ÅÀî¿µ¡¢ÁÒ»ý¼ãºÚ¡¢º´Æ£¸µ¡¢ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö
¸¶ºî¡§ÀÖÃÓ ½¡¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¥Î¥Ù¥ë¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§Å¾ ¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡§ÀÄ¿§¤Þ¤í¡Ê¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ë¥É¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§¾öÃ«Å¯Ìé
¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡õ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§·ª»³µ®¹Ô ¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§°Â±ÊË ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÂ¼¿¿¸ç
²»³Ú¡§¤¦¤¿¤¿¤Í²ÎºÚ ²»³ÚÀ©ºî¡§¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥É¥Ã¥°
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§NAZ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÃæÅç Îç¡Ö¤ª¤¤é¤¯¤¼¡Á¤·¤ç¤ó¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§ÂçÞ¼Ìî¡¹²Ö¡ÖMake it¡×
©ÀÖÃÓ½¡¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¿¤ªµ¤³ÚÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
ÃæÅç Îç¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://e-stonemusic.com/nakashimarei
¡Ø¤ªµ¤³ÚÎÎ¼ç¤Î³Ú¤·¤¤ÎÎÃÏËÉ±Ò¡ÁÀ¸»º·ÏËâ½Ñ¤ÇÌ¾¤â¤Ê¤Â¼¤òºÇ¶¯¤Î¾ëºÉÅÔ»Ô¤Ë¡Á¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://okiraku-ryousyu-anime.jp